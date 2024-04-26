故事從4個同住「洋人」的「半桶水」人生展開。藝術家對藝術有堅持，以純粹創作的心作畫，但從未成名。商人負責幫這個藝術家賣畫，曾打算把藝術家的人生記事寫得引人入勝，以求畫價大升，但又掙扎該否如此虛偽。作家未曾寫過完整的作品，著有半篇不成文的「小豬的故事」，他覺得自己沒有天分。楊彩杰形容，廚子的生活最搞笑，也最單純：他常在餐廳穿著主廚服裝，卻只是個廚房幫工，負責執碗洗碗。廚子對藝術文學一竅不通，只因欣賞另外3人遨遊向上的生命力，常常在餐廳偷食物，餵養拮据的幾人。

據楊彩杰了解，劇本靈感來自編劇許晉邦疫情期間的經歷，「那時候個個都沒有工開，他不知道前路，又覺得自己沒大天分，同時疫情不知盡頭，不知道（劇作家）這條路怎麼行落去」。戲劇背景被定為「偽」文藝復興時期，其實在說數年前的香港，而每個角色都是許晉邦的分身。

這齣劇探討的問題是：明知道自己是半桶水，那你會選擇接受，還是會另選別路？或許香港舞台劇的忠實受眾不多（楊彩杰估計大約有2萬至3萬人），但起碼其中一場，正好有要面對前路的恒生大學學生。故事沒有明確答案，結局更是荒誕。4個「洋人」效仿中國人結拜，不求同生只求同死；怎料當晚藝術家隨即死去，其他人就如何「割席」解除咒語而爭持不下，最後只有一人生還。他爬到破了洞的天花板向下望，哭笑不得。

在本學期一次課堂看劇活動後，楊彩杰和學生從劇場走到糖水店吃消夜，途中學生就那個劇本內容「雞啄唔斷」，令她振奮。「聚集一班人討論議題，是戲劇在古希臘時原初的形態，它的誕生，除了藝文也跟公共事務相關。」她認為如果只求官能刺激，不需要看舞台劇，看電視劇和電影已足夠；舞台劇的吸引力，在「共時性」，「一班人聚集在一起看人表演，而表演又是現場演出，不是熒幕播出來，（不像影片）可以前進、後退、暫停，又或經鏡頭引導和剪接，而且舞台劇看完就可以馬上傾」。

香港舞台劇獎將於4月29日（下周一）晚上頒布20個常設獎項，其中《半桶水》導演盧宜敬有份以去年的作品《塵落無聲》角逐「最佳導演（悲劇／正劇）」獎。論舞台劇的公共性，楊彩杰說《植物人》、《醫‧道》亦值得留意。

（美藝客廳‧十二）

「客席策展人」簡介

楊彩杰，文學評論者，恒生大學中文系助理教授。

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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