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star chic：明星街拍造型 時尚迷跟風 Kate Moss一手熱捧It bag

【明報專訊】隨着社交媒體盛行，時尚品牌喜歡找來受歡迎名人，拿着產品拍攝生活化的造型照。其實這種「明星帶貨」的模式早就存在，以往名人也會因為自己喜愛某個品牌的袋款設計，「身體力行」地配搭造型再走到街頭，一手將之變成It bag。Kate Moss便是其中代表人物，她過人的時尚品味，讓她能稱得上真正的代言人。

Kate Moss的模特兒生涯超過30多年，在時裝界漫長的日子，不但練出敏銳的時尚觸覺，她的個人穿著風格，更成為全球時裝迷的模仿對象，在潮流文化界極具影響力。身為1990年代糜爛時尚代表之一，Kate Moss的衣著造型與搖滾樂文化有着千絲萬縷的關係，除了鍾情黑色服飾，流蘇、金屬窩釘亦是「Kate Moss式」的造型元素，這也解釋了為何她對Balenciaga Le City手袋一見鍾情，更因為她經常在私下使用，時常被「野生捕獲」，因而令袋款成為當年紅極一時的經典It bag。

時裝騷配襯品 變身經典袋款

時尚界一直有傳聞，指Kate Moss在2001年首次從Balenciaga時裝騷看到Le City手袋時，隨即向品牌時任創作總監Nicolas Ghesquière討了一個自用。當時尚迷一看到她手上這個沒有任何logo、外形帶鬆弛感的手袋時，感到極有興趣，甚至乎連一眾千禧年代紅星、fashion icon，像Lindsay Lohan、Nicole Richie、Olsen twins等人亦「跟風」，人人手拿一個上街，袋款亦隨着明星街拍造型而火速走紅。諷刺的是，當年品牌的高層並不看好Le City手袋，最初只生產了25個作為時裝騷上模特兒配搭的單品，沒料到在Kate Moss的加持下，竟成為了品牌經典作，亦讓Nicolas Ghesquière交出漂亮的成績單，為品牌帶來業績和影響力。

近年隨着Y2K復古風潮回歸，2000年前後流行的服裝和袋款再度獲得關注，Le City手袋正是那時代的代表。事實上Balenciaga亦一直為這個經典款翻新，在Le City手袋的基礎上，現任創意總監Demna接連推出了Neo Classic和Le Cagole等改良版。如今Le City高調「重返」時裝界，Kate Moss亦再次拿着它亮相，成為焦點話題。

早前，Kate Moss被拍攝到以她的招牌造型拿着新款Le City手袋走在街頭遛狗，披上全白色人造毛大褸，內襯全黑色造型，腳踏一雙過膝高跟長靴，以極具戲劇感的造型宣告把Le City帶來現代。2024年版本的新款Le City手袋把原有的繁複細節集於一身，跟舊款不同之處，在於使用的皮革改為柔軟的Arena小羊皮，特點在於會隨着時間而愈用愈軟，帶來獨特的仿舊效果。

母女檔上陣 拍攝手袋廣告

不得不承認，時尚界一直追捧着Kate Moss。這邊廂，她為巴黎世家拍攝廣告，另一邊廂，她亦帶着女兒Lila Grace Moss拍攝Fendi Peekaboo手袋廣告。與品牌女裝藝術總監Kim Jones份屬好友的她，曾在對方的首個高級訂製系列中，首次以母女組合一同走騷。這次又與Lila一同為品牌拍攝廣告，既展示她與女兒深厚的關係，又體現出品牌長久以來建立的女性力量形象。在同一季度中，Kate Moss能參與兩個不同品牌的經典手袋廣告，除了因為她的影響力，亦因為她真正懂得時尚。●

WHO: Kate Moss

WARDROBE: Balenciaga, Fendi

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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