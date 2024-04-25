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showcase：紋理交織 閃亮質感 不同場景 帶來不一樣共鳴

【明報專訊】Giorgio Armani的二○二四春夏系列以Vibes（共鳴）為題，不禁想到人們掛在口邊說：It's a great vibe! 這正是指人與人、事物或場景之間產生正面的情緒和氛圍。口頭禪說得容易，但這種微妙的共鳴如何生成卻沒有一個特定的答案，且看Mr. Armani怎樣以時裝來回應。

色彩 感觀 情緒 萬物共振

Mr. Armani稱萬物皆共振，如色彩、感觀、情緒。Giorgio Armani的2024春夏系列將起伏的廓形、紋理的交織和閃亮的質感，如漣漪般盪漾於衣身。垂墜感的外套和褲裝、剪裁利落的大衣，以及性感綺麗的晚裝，迎合着身姿與體態；腳上的矮跟尖頭鞋釋放自在的步伐，閃爍瑰麗的手袋則為造型錦上添花。此外，和諧的柔和色系，或互相對比的顏色共置一起，如古銅配銀色、艷麗的綠、紫和藍色襯以皎白色，讓造型更添動感，搖曳生姿。

《明報》life&style早前在中環拍攝Giorgio Armani的春夏系列，團隊試圖將步伐急速又精力充沛的商業中心，與系列閃爍靈動的衣飾產生共鳴。系列豐富的色彩和閃爍質感，恍如折射四周景致般產生微妙幻化。拍攝期間亦發現中環的Giorgio Armani店舖內，顧客與店員談笑風生，優雅地喝着香檳討論今個春夏系列，並嚷着要訂購那款showpiece，氣氛輕鬆愉快……時裝在不同場景帶來完全不一樣的共鳴，這可能連Mr. Armani也始料不及。●

文：溫兆明

模特兒：Xinzi（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Zika Chan（Armani Beauty）

editor's pick：華麗手袋 密鑲水鑽

Giorgio Armani的la Prima手袋自推出以來，一直以其簡約精煉的設計，為造型發揮相得益彰的作用。此手袋家族最近再添兩個新成員，分別是la Prima Hobo和la Prima Soft系列的新尺寸袋款。

la Prima Hobo乃時下流行的腋下袋款，採用緞面製成並飾有相配密鑲水鑽的款式華麗至極，可拆卸手柄和可調節肩帶作肩孭或斜孭用法，搭配晚裝或特殊場合，流露既年輕又高調的時尚風格。另一款la Prima Soft系列的新尺寸手袋配有金色金屬彈簧扣，肩帶可延長作斜孭用。柔軟的絨面皮革款突顯悠閒氣息，採用金屬色針織布料兼飾滿水鑽的款式，頓時變得高貴大方。●

查詢：Giorgio Armani 2805 0068（中環店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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[Showcase]

相關字詞﹕2024春夏 Giorgio Armani

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