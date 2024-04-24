法國文化之旅 香氣與寶石 承載故事與回憶

「人的鼻子與腦裏的神經連接甚多，聞到特定香味，回憶會如潮水湧現。」Pauline的說法令人想起作家普魯斯特由一塊浸泡在紅茶裏的小瑪德蓮蛋糕的香氣，引起連綿不斷的往事旅程，既將童年私人記憶的法國小鎮氛圍呈現，也記錄某個時代巴黎名人的社交場景。而在寶石鑑定領域擁有超過30年經驗的Cecilia，則以視覺上的寶石之旅，串連起由太陽王路易十四、拿破崙一世到近年的法國往事，當中有王權象徵、愛情誓約、殖民冒險與藝術發展，亦有傳奇交易……

權力之味：王者雄鷹與攝政王鑽石

寶石多是王室貴族人家的收藏，寶石的故事，自然離不開權力更迭。Cecilia由此談起17與18世紀收進法國王室的兩款珍寶，太陽王路易十四的王者雄鷹胸針與其侄子菲利普二世·奧爾良公爵購下的攝政王鑽石。

王者雄鷹高11.1厘米，正中鑲嵌的石榴石化為整個鷹身，翅膀及其他細處則鑲了數十粒紅寶石，再加上祖母綠寶石、珍珠與彩繪琺瑯，氣勢雄糾。有說胸針原出於波蘭王朝，由波蘭王后Maria Luisa Gonzaga擁有，時值17世紀中期，是波蘭開始衰落之時，王者雄鷹落到將法國國力和文化推向頂峰的路易十四手上，如像一則預言——權力起跌，惟寶石長存。

太陽王有財力又有審美觀，曾派遣多人到意大利各地收購希臘羅馬古典時期及文藝復興時期的藝術品，但有一款傳奇寶石，連他也因為覺得太貴而失之交臂，說的是最終由菲利普二世·奧爾良公爵買下的攝政王鑽石，公爵正是路易十五的攝政王，鑽石由此得名。此石由重達410卡的原石切磨成140.5卡方形巨鑽，Cecilia為了令大家感受到攝政王鑽石的魅力，借來本地金工品牌Sunsmith創辦人Yve Chan的複製品，展示老礦式切磨Old Mine Cut：小桌面、大尖底及較高的冠部。

聞香之旅：沉浸歷史中

攝政王鑽石其後裝飾過路易十五的王冠，而極致奢侈的路易十六王后瑪麗·安東妮則以此鑽裝飾其黑色天鵝絨帽子，她卻最終命喪斷頭台。接續上位的拿破侖一世，則將攝政王鑽石鑲嵌於其加冕之劍中，恍似回應他靠軍事力量改朝換代，政治結構早已不同前人。

這趟文化之旅特別之處在於Pauline以各種不同香味回應Cecilia的法國往事，聽故事同時聞香，以沉浸於歷史質感中。她為王者雄鷹配對了英國品牌Bella Bellissima的Bohemia Garnet香水，Garnet正正是石榴石的英文，此款前調石榴，中調大馬士革玫瑰純精，後調烏木，將石榴石的氣派與神秘感相結合。攝政王鑽石則配上土耳其品牌Nishane的Nefs中性香水，Pauline特別點出王者氣派非咄咄逼人，琥珀的氣場配得上王者之鑽，此香水中調的玫瑰與後調的琥珀深度疊加有意想不到的效果，尤其琥珀的氣場，配得上王者之鑽的氣派。

掠奪與貿易：諷刺的希望之鑽

權力以外，Cecilia分享「希望之鑽」的傳奇故事：重45.52卡，為世上現存最大藍色鑽石，路易十四亦曾擁有此石，後輾轉至商人托馬斯·霍普家族手上，因霍普（Hope）亦謂希望，故後被稱為希望之鑽。

此鑽與攝政王鑽石一起訴說了東印度公司殖民往事。攝政王鑽石與希望之鑽都出自當時唯一產出鑽石的印度，不少傳言是英國商人從當地聖像中偷下來或謀殺當地人而取得這些獨特鑽石。事實如何難以追溯，但某程度上訴說了當時西方與東方不平等的貿易狀况。而來到近代，商人為了營銷此鑽，加上擁有該鑽者皆得悲慘下場的詛咒傳言，使得希望之鑽的名聲愈來愈大。由不平等貿易，到現代包裝術，寶石並不止關乎美麗。

寶石與歷史的世界太廣闊，於這趟文化之旅中，Cecilia還會分享藍寶石如何代表愛情忠貞，見證王室婚約盛事，以及Cartier如何以一條天價珍珠頸鏈交換到一棟大樓等傳奇故事。當然紫水晶、祖母綠與紅寶石等都在各大重要歷史場面中佔有位置，這些故事都將會在法國五月藝術節的節目中仔細分享。●

「法國寶石傳說與文化之旅」工作坊

主講：寶石專家陳碧君

日期及時間：

5月2日、16日，晚上6:00至7:15

5月25日、6月15日，下午3:00至4:15

地點：Parfumerie Trésor 香氣藝廊

中環置地廣場中庭3樓318號舖

費用：$380（當中$200可於工作坊當天當消費金額使用，需購物滿$1000）

報名：https://www.parfumerietresor.com

文：Felicity

●News：品鑑路易十三干邑

珠寶以外，Parfumerie Trésor亦將香氣與干邑連結起來。店內蒐羅來自世界各地、由製香大師以傳統工藝調製而成的珍稀獨特香水，與源遠流長的路易十三百年經典干邑如出一轍，均是追求感官藝術的極致。路易十三干邑誕生於1874年，採用來自法國干邑地區頂級莊園的大香檳區優質葡萄，歷代釀酒大師以畢生精湛技藝，嚴選最古老優質的生命之水釀造。干邑由多達1200種生命之水調配而成，散發沒藥、蜂蜜、玫瑰乾、李子、金銀花、雪茄盒、皮革、無花果和百香果芬芳，每一口玉滴瓊漿也是精心釀造，凝聚獨有魅力。法國五月期間，Parfumerie Trésor將舉行「路易十三之旅：傳承百年干邑品鑒會」，讓大家了解香水與干邑的共通之處。●

「路易十三之旅：傳承百年干邑品鑒會」工作坊

日期及時間：

5月4日、18日及6月8日，下午3:00至4:15

5月8日、6月20日，晚上6:00至7:15

費用：$580（當中$200可於工作坊當天當消費金額使用，需購物滿$1000）

文：Felicity

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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