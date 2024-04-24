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Food & Beverage

飲食

廚房說書人：「吃貨」財神

【明報專訊】美國財長耶倫訪華，首站廣州，甫抵步，會都未開過，第一件事，竟是走了去廣州酒家老字號陶陶居，品嘗粵菜，其「吃貨本色」旋即引來中國網民熱議。讀者會好奇，究竟當晚吃了什麼菜式？答案是：燒鵝、叉燒、冰鎮咕嚕肉、一口酥豆腐、油泡龍躉、砂鍋雜菌、乾炒牛河，浸菜心；最後還有三鹹三甜點心，分別是蝦餃、海鮮腸粉、蘿蔔糕，以及葡撻、蛋散、雙皮奶。這菜單頗地道，燒味、點心，以及咕嚕肉和乾炒牛河，都是廣東人日常飲食。

耶倫上陶陶居吃晚餐 網友讚親民

據陶陶居工作人員透露，他們訂餐時堅持要訂大堂，又要求撤去屏風，開放式用餐。其實耶倫落機時，也是身孭一個袋、手拎一個袋，網民說「似足自由行旅客」。這些都讓她受到不少網友稱讚親民、隨和、作風平民。

之後，耶倫赴京，甫落機，又是會都未開，晚上又走了去老川辦餐廳，品嘗川菜，菜式包括清炒空心菜、熗油絲瓜尖、水煮牛肉、果仁菠菜、幹煸扁豆、麻婆豆腐、回鍋肉，還有麵食點心包括四川涼麵、川北涼粉、擔擔麵、鍾水餃。

Think Global, Eat Local

Bloomberg形容這位世界最大經濟體的財長“Think Global, Eat Local”，在赴華前夕她接受這媒體採訪時提到，跟國內國外不同人接觸，是其工作一個關鍵部分，她相信最佳方法之一，就是通過食物和當地餐館。

就算在美國國內，耶倫也喜歡四處發掘地道美食。去年11月她到北卡羅萊納州公幹，州長因事得取消跟她的午餐，她卻樂得逍遙，婉拒當地官員給她的安排，認為不夠地道，而自己「蜎窿蜎罅」找了間地方小店，要試其主打的“pit-cooked”barbecue，那是種特色煙熏烤肉。她說：「在匹茲堡一間心愛的餐廳跟店主聊天，在Milwaukee吃其芝士凝乳塊，又或者，跟我的團隊在東京一間熱門居酒屋，我完全享受在這些非正式場合認識人們，以及品嘗地道美食。」

兩次訪華 試盡粵菜、川菜、雲南菜

其實去年7月首次訪華時，甫落機她就去了北京一家雲南菜館，叫了滿滿一桌菜，包括香草烤魚、薄荷牛肉卷、涼米線、酸菜炒洋芋片、炒牛肝菌、大理雕梅小排、大救駕，還點了「見手青」，那是一種若然烹煮不當，就會讓人吃了產生幻覺的菇菌。後來被記者問到，她說事前並不知道吃「見手青」易中毒，不過她沒有任何「迷幻反應」，她相信自己去的是間好餐館，處理食材認真，不會有問題。

有謂「拚死吃河豚」，而耶倫則是「拚眩吃菇菌」，口福大過天。兩次訪華，耶倫已經試了粵菜、川菜、雲南菜共3種口味。她實在是個不折不扣的「吃貨」，是否Think Global自有公論，至於Eat Local，卻是如假包換。●

文：蔡子強​（隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕耶倫 美國財長 蔡子強 廚房說書人

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