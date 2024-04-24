果香馥郁 清新香氣 希臘葡萄酒充滿神話色彩

希臘神話中，酒神狄俄尼索斯（Dionysus）是宙斯跟凡人的私生子，傳說他教曉農民種植葡萄樹，釀造葡萄酒，很得人民愛戴與崇拜，因此古代希臘每年都有酒神祭祀，人們在這節慶飲酒狂歡，但不知是否因為樂極通常生悲，也令祭祀頌唱的「山羊之歌」（Tragodie）後來演變成的「酒神頌」，會成為英語悲劇（Tragedy）一字的詞源。

海格力斯戰勝巨獅 流下的血孕育葡萄

還有很多神話，是關於葡萄酒的，例如特洛伊英雄奧德修斯（Odysseus）一度被獨眼巨人所困，全靠利用葡萄酒灌醉巨人才逃脫；又如宙斯另一私生子海格力斯（Hercules），傳說戰勝尼美亞巨獅時流下的血，孕育出當地原生葡萄Agiorgitiko。Agiorgitiko花名正是叫Blood of Hercules，釀造出來的酒，顏色如紅寶石，果味濃郁，有點丁香、肉桂、雲呢拿等香料氣息。

說起希臘的葡萄，據說大約有300多款，當中著名的除了Agiorgitiko，還有Xinomavro、Assyrtiko、Moschofilero等。如果說富果香的Agiorgitiko有點像Merlot，那麼Xinomavro可類比為「希臘的Barolo」。意大利葡萄酒王Barolo以Nebbiolo葡萄釀製，特點是果香馥郁、單寧細緻、酒體紮實，十分適合陳年；Xinomavro釀造出來的葡萄酒也大致如此，而陳年10年後結構軟化，味道變得更為複雜，若陳釀到20至30年，更會出現松露等不同香氣。

葡萄藤捲成鳥巢狀擋風

Assyrtiko是白葡萄，原生地在希臘著名景點藍屋頂小白屋群的Santorini島。由於島上有獨特的火山灰土壤，既阻擋了根瘤蚜蟲的侵襲，讓Assyrtiko的葡萄藤動輒可達70歲。這種土壤也令Assyrtiko釀造的葡萄酒含豐富礦物質，配上檸檬香氣及海風鹹鮮，味道非常特別。栽種方式也同樣特別，為了讓葡萄藤可以抵擋強風，果農將藤枝捲成一圈一圈，令葡萄園活像一個一個鳥巢放在地上。Assyrtiko的葡萄酒理所當然可以配搭海鮮，但佐以壽司也有別有一番風味。

Moschofilero是帶粉紅色皮的葡萄，模樣有點像法國Alsace著名的Gewürztraminer，原生地在希臘南部的Mantinia山上，平均種植海拔約650米，是全希臘平均氣溫最低的葡萄酒產區。Moschofilero是芬芳型葡萄，香氣十分清新，可以輕鬆聞到柑橘皮、荔枝、檸檬等味道，由於酸度偏高，配搭多用香料的地中海菜式固然美味，但也適合泰國、韓國等辛辣系亞洲菜。

高海拔葡萄園 盛產白葡萄酒

事實上，雖然希臘處於地中海氣候帶，但葡萄園卻多在高海拔地區，清涼的天氣，特別適合釀造出清新香氣及宜人酸度的葡萄酒，因此希臘白葡萄酒的產量比紅葡萄酒多，大約比例是2:1。值得一提的是，希臘葡萄酒產量不多，每年平均只釀製4億公升的葡萄酒，產量跟法國一個產區波爾多差不多（2022年數字是4.11億公升）。

希臘古時已制定葡萄酒生產法規，以及訂立分級制，這也奠定日後法國及意大利等葡萄酒產區的分級基礎。時至今日，希臘葡萄酒的分級卻簡單得多，主要分為指定原產地保護（PDO）及地理標示保護（PGI），前者有33個，後者有百多個，由此可見PDO比較矜貴。PDO中又分OPE及OPAP，只要記住OPAP就好，因為所謂的希臘葡萄酒「四大天王」都是這個級別，其實就是上述4種葡萄的原生地：Naoussa OPAP（Xinomavro）、Nemea OPAP（Agiorgitiko）、 Santorini OPAP（Assyrtiko）及Mantinia OPAP（Moschofilero）。

至於PGI也有不同級別，可以記住的是TO，全稱是Topikos Oinos，可理解為地區餐酒，或能嘗到個別地方的獨特風格，但要留意的是不少TO或出於成本考慮，採用了非原生葡萄釀製。

古希臘以雙耳細頸陶罐儲藏運輸

說着說着，已介紹了現代的希臘葡萄酒特色，這與6000年前由格魯吉亞、土耳其等地傳入、並開始鑽研新釀造方法的古代希臘葡萄酒，明顯是兩碼子的事。古希臘葡萄酒是用雙耳細頸陶罐（Amphorae）儲藏及運輸，但陶罐密度難及後來使用的玻璃瓶，為免葡萄酒氧化變壞，希臘人便在陶罐內部塗上松脂油，因此古希臘葡萄酒會有一種強烈的松樹松脂香氣。現在希臘也會出產近似的葡萄酒，那就是「松香酒」（Retsina），不過古代是為了減低氧化效果，而現代做法純屬添加香味。

因此，文首說希臘是歐洲葡萄酒起源，並不是指口味風格上，說的是希臘人早在公元前6世紀便將葡萄樹種植方法及葡萄酒釀造法等，從馬賽傳入高盧（當時的法國）；希臘人又將喝葡萄酒的習慣傳給了羅馬人，而羅馬人亦利用他們的軍事及文化影響力，將這種葡萄酒文化傳到意大利、法國及西班牙歐洲各地，並成為我們認知的「舊世界」。●

胡蘇

（曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。）

文：胡蘇

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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