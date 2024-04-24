向藝術文學致敬 梵高《樹根》筆觸活現筆蓋

Montblanc以往曾推出Patron of Art系列，系列在推出30年後正式落幕，取而代之是全新的Masters of Art系列，品牌將焦點從支持藝術發展的人物轉移至藝術大師身上。系列第一款作品向大家熟悉的印象派先驅、19世紀末荷蘭畫家梵高致敬，梵高以鮮明色彩、大膽筆觸和厚塗法為藝術作品注入活力，在畫布上塗上厚厚油彩，賦予作品層次、情感和動感。

筆身圓環鐫刻梵高簽名

品牌與阿姆斯特丹梵高博物館合作，推出5款「Masters of Art Homage to Vincent van Gogh限量版」書寫工具，紀念畫家不同人生階段和藝術時期，靈感來自他的畫作和藝術風格。其中「限量版161枝」紀念藝術家晚年在法國普羅旺斯St. Remy和Auvers-sur-Oise生活的最後階段。1890年，畫家遷居至Auvers-sur-Oise，Au 750純金筆身圓環鐫刻梵高的簽名和「1890」字樣，紀念他創作的最後一幅作品《樹根》。《樹根》描繪山坡上樹木經過侵蝕後裸露的樹根，純銀筆身亮漆鑲飾的設計和色彩正是從這幅作品汲取靈感。純銀筆蓋鐫刻的圖案亦參照梵高在St. Remy精神病院時使用鉛筆、蘆葦筆、鋼筆和墨水繪畫的風景畫作。筆夾造型仿照他常用來作畫的調色刀，筆蓋頂部的三角形亮漆部分呈現其筆觸。筆夾設計反映梵高抽煙斗的嗜好，並飾有黃水晶。手工製作Au 750純金筆尖上的φ符號和「161枝」發行數量的靈感，呼應繪畫中常見的1.61黃金比例。

向「格林兄弟」和《金銀島》致敬

除了畫家，鋼筆自然令人聯想到文學作品。品牌的Writers Edition系列帶來兩件新作，分別向「格林兄弟」和《金銀島》作者Robert Louis Stevenson​致敬。格林兄弟在19世紀將民間傳說編集出版，讓〈灰姑娘〉、〈青蛙王子〉、〈睡美人〉、〈小紅帽〉、〈白雪公主〉等口耳相傳的古老故事得到更廣泛的流傳。「Writers Edition Homage to Brothers Grimm限量版86枝」的筆身造型像一根木頭手杖，代表流浪說書人從一個村莊到另一個村莊講故事的傳統。筆蓋環上鐫刻ES WAR EINMAL...，即童話故事開場白「好耐好耐以前」的意思。「限量版86枝」以〈糖果屋〉為靈感，主人翁是兩個被父母遺棄在森林的孩子，二人試圖回家卻在森林中迷路，途中他們發現了一間巫婆薑餅屋，在巫婆引誘下走進屋裏，兩個孩子反誘騙女巫爬進燃燒的火爐，最後帶着許多財富回到父親身邊。筆蓋與筆身以黑檀木製成，既像童話中的陰暗森林，又像童話最後燃燒女巫的火焰，筆蓋由Au750純金製成，塗以黑色PVD，金色的作者簽名顯現其中。

《金銀島》則是著名的海盜與藏寶傳奇的冒險故事，作者Robert Louis Stevenson在蘇格蘭愛丁堡出生，患有嚴重支氣管疾病；儘管健康欠佳，但他卻喜愛四處旅行，並創作多則故事。「Writers Edition Homage to Robert Louis Stevenson限量版94枝」的設計靈感源自蘇格蘭皇家銀行為紀念這位作家而發行的紙幣。限量版數字標誌1994年，即一英鎊紙幣發行的年份。筆蓋和筆身採用Ag 925純銀，筆蓋筒身裝飾手工雕刻的各種海盜故事符號，如百寶箱、左輪手槍和煙斗，旁邊輔以故事中角色Long John Silver的鑲嵌圖案。筆身上雕刻金銀島的地圖，配以鸚鵡Captain Flint的鑲嵌圖案。筆尾上飾有Casco號的剪影，是Stevenson當年離開北美時乘坐的船隻。鋼筆頂部的品牌標誌採用純銀製作，飾有3D骷髏頭骨，並採用半透明漆面環繞搭配。

東方快車化身金筆

旅行既是Robert Louis Stevenson的寫作靈感，也改變了現代人的生活方式，啟發人類創作。19世紀其中一件旅行界的大事，是專為豪華旅行體驗而設計的東方快車在1883年從巴黎首行。標榜奢華舒適、配置精緻家具和世界級廚膳的東方快車，就像一座移動的星級旅館，在19世紀末重寫長途旅行的定義。國家元首、電影巨星，甚至間諜特務都曾搭乘火車穿越歐洲。阿嘉莎．克莉斯蒂的《東方快車謀殺案》一書奠定它身為流行文化象徵的地位，也給導演希治閣、占士邦小說作者Ian Fleming帶來靈感。

品牌的「High Artistry A Journey on the Orient Express東方快車限量版83枝」以發行數量紀念東方快車的首行年份1883年。設計靈感來自東方快車煙霧繚繞的火車頭，筆蓋和筆身採用黑色亮漆表達蒸汽火車頭的鐵製機件。鏤空版採用純金製作，部分鍍銠並鑲嵌藍寶石，描繪東方快車的車輪和側軌。筆蓋採用特殊的卡扣機制開啟，向火車頭運轉的複雜機械致敬，並飾有珍珠貝母品牌標誌。車廂內部的華麗裝飾與車廂外部優雅的午夜藍、象牙白和麥浪金塗裝，成為筆蓋頂部和筆尾形狀的顏色設計。筆蓋嵌有Vitesse limite和140km/h字樣，是火車頭的最高速度，隱藏式筆夾靈感取自餐車的橢圓形窗戶。至於「限量版333枝」筆蓋和筆身，則用上半透明的藍色亮漆與金色裝飾搭配繁複的純金鍍銠鏤空設計，呼應車廂內華麗的金屬行李架。筆尾飾有東方快車1930年的歷史路線，當時正值裝飾藝術風格全盛時期，並飾有一小束鮮花圖樣。●

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文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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