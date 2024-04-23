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副刊
Happy PaMa 教得樂 第498期

Happy Pa Ma

簡易廚房：炒薯絲 + 琵琶豆腐 善用剩餘食材

【明報專訊】相信好多主婦都遇過以下情况：買了一些心水食材下廚，最後剩餘了一點點，於是把它們放進雪櫃，本想下次拿來再用，可惜忘記了。終於有一天打開雪櫃時，發現裏面竟有各式各樣只餘「一點點」的食材，把它們棄掉又覺浪費，那麼應如何處理？這個時候，真的要動動腦筋想辦法去清理它們。

而我就特別喜歡用這些剩餘的食材配搭成簡單的小菜，如今次介紹的「肉碎炒薯絲」，只需兩款材料就可煮得到，而且下飯一流，小朋友也特別喜歡；另一款廣東傳統小菜「琵琶豆腐」，以往人們多會用蝦仁、海鮮等混合來煮，再放在匙羹上蒸，但現今大多數人為了節省工夫，會把配料盡量簡化，落鑊炸好後打個芡汁便可享用，所以對家庭主婦來說，在家亦可輕鬆完成。

■琵琶豆腐（圖）

材料（15件分量）：

˙硬豆腐——— 1磚

˙臘腸——— 1/4條切粒

˙魚肉—— 1包

˙葱— 少許

芡汁：

˙生抽———1茶匙

˙蠔油———1湯匙

˙水———100毫升

˙豆粉———1茶匙

˙糖—————少許

調味料：

˙鹽—————少許

˙豆粉———2茶匙

˙麻油———1茶匙

◆做法：

(1)豆腐用廚房紙吸乾水分，用叉壓爛，加入所有材料及調味料然後撈勻

(2)開平底鑊熱油，將撈好的豆腐用匙羹盛起適當的分量，放入鑊內煎至金黃色

(3)將芡汁材料煮滾（豆粉除外），最後豆粉加少許水攪勻，淋在琵琶豆腐上便完成

■肉碎炒薯絲（圖）

材料（2人分量）：

˙薯仔———1個

˙豬肉碎———150克

肉碎醃料：

˙生抽————1湯匙

˙麻油————1茶匙

˙糖———1茶匙

˙胡椒粉————少許

調味料：

˙蠔油————1湯匙

˙水————少許

◆做法：

(1)豬肉碎加生抽、糖、麻油和胡椒粉撈勻再醃15分鐘

(2)薯仔去皮，切片再切絲，未煮時用水浸住

(3)熱油鑊，將醃好的豬肉碎炒至半熟

(4)加入薯絲炒勻，再加少許水，蓋上鑊蓋用中細火煮3分鐘

(5)加入蠔油炒勻，炒至薯絲吸收水分便完成

文：KellyMama

作者簡介：育有一子一女，身為全職媽媽熱愛煮食，喜歡研究簡易家常菜，希望與大家分享各種美味菜式。

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[Happy PaMa 教得樂 第498期]

相關字詞﹕親子筆陣 食譜 肉碎 薯仔 琵琶豆腐 簡易廚房

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