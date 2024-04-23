論盡教育：誰摧毁了香港教育？

問責制官員難有長線政策

摧毁教育責任重大，誰孭得起這千古重罪？環顧世界各地，所有教育藍圖都以數十年甚至百年計，一經定下，教育官員就跟既定路線走。一走就走它10年、20年甚至更長，其間或容有修正，但那也只是葺漏而非推翻主線。反觀香港，自回歸以來，教育就從來沒有長遠政策。自董建華始，每一任特首都有自己屬意的問責局長，局長要「問責」，當然會盡心盡力搞好本港教育。問題就出在「盡心盡力」四個字身上，既然被特首委任為教育局長，多多少少都和教育有關；董建華時代的局長是李國章，他以大學校長之尊出任教育龍頭，自然「盡心盡力」想創出教育新局面，意氣風發的局長們都以為自己是教育的上帝。可惜呀！董建華辭任後，李國章也再沒有「盡心盡力」的機會了。

到曾蔭權時代，委任了面面俱圓、八面玲瓏的孫明揚做教育局長。孫明揚的人和為他贏得了教育界的掌聲，他冲淡了前任很多銳進的新猷，給教育界喘息的空間。孫明揚是官場「老差骨」，他知道自己的任期將隨曾蔭權的任期而結束，所以他不做教育的上帝，而着眼於解決面前的「濕濕碎碎」。

到梁振英時代，不知怎的冒出了一個與教育無甚關連，甚至小婦人認為是不懂教育的吳克儉，他落手打三更，要由時任政務司長的林鄭月娥打救。王師奶雖然鬧吳克儉鬧得最多，但小婦人仍認為他是最想辦好香港教育的一個。唉！想還想，現實還現實，志大才疏，奈何？於是荒謬不斷，鬧劇不絕。梁振英任期完結，吳克儉亦收工。跟着是楊潤雄、蔡若蓮，他們都在現屆政府中，不好批評。尤其是蔡若蓮，她是現任龍頭，只工作了不足2年，不宜論定。

當年教統會報告書確立長遠計劃

王師奶悲哀香港教育無長遠計劃，每個問責局長即使三頭六臂，亦無法有長遠打算，他們知道自己的任期好彩是10年，唔好彩是5年，如何有長遠計劃？每個局長只能在任期內做好自己份工，唔好搞出不可收拾的大頭佛已是上上籤。

不理香港回歸前的政治如何，王師奶覺得當時的教統會報告書仍是十分可取，由專家學者寫下教育計劃，這些規劃是長遠的，最顯著的有免費教育、興建大學、母語教學等，政府的教育首長依報告書執行，教育計劃得以延續下去，任教育首長如何頻密調動，都不會令教育發展中斷。可惜教統會報告書到第七號終止，代之而起的是問責局長的問責，香港教育政策成了斷橛禾蟲，教統會的權威已非昔日，甚至可說淪為教育局聊備一格的附庸，哀哉！不能怪責任何一個問責教育局長，他們被局限於制度內，無法將香港教育改善，是制度摧毁了香港教育。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

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[Happy PaMa 教得樂 第498期]