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副刊
Happy PaMa 教得樂 第498期

Happy Pa Ma

家庭有教：S.I.G.啟發孩子英語潛能（一）

【明報專訊】上回提及期望理論，指出家長對孩子提出高而合理的期望，可以幫助孩子釋放潛能。如果這個期望得到孩子的認同，讓他們在學習過程中感受到自己的進步，就更有可能投入學習活動，因而更容易取得成功。此外，有教育心理學者指出，孩子賦予有關學習主題的價值（value），內在價值可能來自興趣、好奇心或成就感，而外在價值可能來自課程目標、獎勵或社會認可，兩者在一定程度上會影響孩子對相關學習的努力投入程度、持久度和表現水平。

多讚揚鼓勵 建立成功感

相信絕少家長會反對「學好英語，機會處處」的講法，希望孩子可以學好英語，惟對大部分本地孩子來說，要學好這個「第二語言」，除了掌握英語知識外，亦需要在孩子對英語學習本身的期望與價值着手，才能啟發孩子學好英語的潛能。按照「期望價值理論」（expectancy-value theory）給我們的啟示，家長不妨從S.I.G.三方面入手：

S-Success expectation：成就期望

要學好英語，孩子需要對自己能夠成功學習抱有自信心。當孩子相信自己有一定「能力感」去運用英語，他們會更投入相關的學習活動。

首先家長可以幫助孩子建立在學習英語過程中取得成功的經驗，包括鼓勵孩子多使用英語，過程中多讚揚他們的努力嘗試，而非聚焦在文法上的對與錯。無論學什麼，一定程度的自信確實有幫助。試回想孩子還是嬰孩時，每次「𠵱𠵱嗯嗯」學發音的時候，即使家長欲更正孩子的讀音，大概也不會以批評或取笑的方式來「糾正」吧！反而家長大多會讚賞正確之處，或推測孩子想表達什麼。同時，家長宜積極地提供能力所及的正面反饋，例如在哪些方面有進步、今次比上次讀得更流暢等，好讓孩子感覺自己正向成功進發。

另一方面，家長提供適當的支持相當重要。所謂的支持並不代表家長要「教授」孩子英語，而是當孩子在學習英語遇到困難時，協助孩子去解決，例如查字典、翻閱課本、問同學（家長）等，就能夠讓孩子感到自己都可以有「潛能」去解決困難，邁向成功！至於S.I.G.中的另外兩方面，我們下期待續。

由香港教育大學兒童與家庭科學中心鍾杰華教授帶領的《賽馬會「童步向前」英語學習計劃》，自2021年起在小學推動英語學習，以提升小學生對英語學習的動機和能力。獲賽馬會和教育界支持，計劃將延伸至2028/29學年！有興趣了解更多，可瀏覽以下網址：eduhk.hk/jcrise

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第498期]

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