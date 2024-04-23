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副刊
Happy PaMa 教得樂 第498期

Happy Pa Ma

升學攻略．幼稚園及小學篇：程度跟不上 轉回happy school

【明報專訊】問◢ 小兒PN（學前班）是念happy school，轉讀K1後到了一所學術很深而且很多大B的幼稚園。小兒性格慢熱，學術有些跟不上，加上英普學習，令他上學不願多說話，自信也授挫，自K2後常說自己什麼都不懂。我們應否讓他在K2轉讀happy school？

答◢ 所謂happy school，是令小朋友愉快學習的幼稚園，是順着幼兒本性，透過遊戲方式來學習的學校。所謂學術很深的幼稚園，應該是以教師為中心的學校，以傳授知識、一般所謂「齋講」為主，這種學習方式加上他不熟悉的英普，小朋友自然失去學習動機，上學不敢出聲，因恐被同學笑，弄致什麼都不懂。幸而你是個明白事理的家長，亡羊補牢為時未晚，如果他程度可以給他轉回happy school讀K2，不夠程度便再讀一年K1好了。

參照評核報告 何瑞棠幼園可考慮

問◢ 小兒在大埔區居住，本已獲香港西區婦女福利會何瑞棠紀念中英文幼稚園取錄，學校前身為李榮基紀念中英文幼稚園。早前收到九龍塘迦南幼稚園面試，若被取錄，應如何選擇？交通方面兩邊時間相差20分鐘左右，若論學術方面哪一間幼稚園比較優勝？

答◢ 兩間幼稚園都參加了幼稚園教育計劃，本人參考兩校評核報告，給大埔香港西區婦女福利會何瑞棠紀念中英文幼稚園評級為A（從A++到A-），而迦南幼稚園（九龍塘）為A-，報告的評估範圍非常全面，包括「管理與組織」、「學與教」、「學校文化及兒童發展」，故我認為前者值得考慮。

15分可選農圃道官小、聖馬善樂

問◢ 我女兒今年5歲，現居於土瓜灣，並於保護兒童會馬頭涌幼兒學校就讀K2。我的小朋友在家愛說話，也會自行做功課，喜歡英文，在校較好動，教師評語為吸收能力快，傳統或活動教學都合適。母親在職，請問升小只有15分，34校網，不知用哪一間做1-1-1較合適及如何排次序。本人心儀馬頭涌官立小學、農圃道官立小學、獻主會聖馬善樂小學及中華基督教會灣仔堂基道小學（九龍城），不知這些學校又是否合適？

答◢ 保護兒童會馬頭涌幼兒學校辦得出色，不過小一自行分配重視分數，去年如果用世襲超收額來排序，則馬頭涌官立小學在34校網17間小學排行第2，農圃道官立小學排行第10，獻主會聖馬善樂小學排第11，而中華基督教會灣仔堂基道小學（九龍城）排第17。用15分選，似乎農圃道官立小學及獻主會聖馬善樂小學機會大些，基道小學第三，馬頭涌官立小學機會比較小。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第498期]

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