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副刊
Happy PaMa 教得樂 第498期

Happy Pa Ma

媽媽維特：嗲與不嗲

【明報專訊】我兩個仔分別14歲和9歲，除了發展階段不同，本身性格差異也大，我跟他們的連結方式也很不一樣。細仔很黏我，大仔則從來冷淡。弟弟的嗲和哥哥的不嗲，可說是讓我從不同的方向，享受親子關係的創造。

弟弟跟我有很多說話，我自己怎麼成長過來，我照顧他的心路歷程，他全都有興趣知道。幾個月前，樓下有BB出生，是全天候嚎哭型。弟弟不時會說，「BB喊得好慘」，我就會跟他聊小娃兒為什麼哭，由此又回溯起他兩兄弟的喊喊日子。

BB用哭表達訴求 大人未必懂

我告訴他，初生嬰對陌生的世界十分敏感，小小環境變化都會讓他們震驚難受，哭是他們唯一的表達方法，告訴大人他們吃喝的需要、陪伴的需要、安撫的需要。一些孩子哭得特別厲害，因為他們更敏感，需要更高。無奈，大人多數聽不懂他們的哭聲，只求他們不哭。

回想我做新手媽媽時也一樣，大仔是超高需求的BB，抱不抱也會追魂奪命地哭，讓我非常折騰。那時我也曾疑惑：「抱得太多會否寵壞他，讓他慣了哭鬧呢？」於是就狠心不管，任他哭得死去活來，直至一名本身是母親的家傭出手幫我哄他……

聽着樓下BB同樣淒厲的喊聲，現在的我已再無疑惑，很清楚BB需要的是安撫、無條件的接納和陪伴，只是大人往往也身心俱疲，未能完全盛載BB的喊聲。弟弟很喜歡聽我形容對BB不同時候喊聲的感覺，例如一開始，是奮發求援、充滿生命力的哭聲，後來，是對大人不予回應的憤怒。當大人不耐煩地罵BB難服侍，我聽到哭聲中的淒涼。

但我也跟弟弟說，這不能怪照顧的人，因為他們已很努力了。我想起大仔，深感每個孩子都有其造化。弟弟問我他還是BB時是否一樣，我說，哭得沒阿哥那麼久那麼兇，但一樣會長夜喊不停，抱也沒用，不過那時候我已非新手，知道不能不抱，也慢慢摸索出一套方法。我更相信，這方法直接促成了現在弟弟與我的親密連結。

陪孩子一起哭是最大安撫

我告訴弟弟，我發現有一個「魔法」，能讓他真的不哭。那就是，安靜的聽他怎麼哭，然後模仿他的哭聲，陪他一起哭，甚至當他止住哭了，我還繼續代他哭一陣子。即使我不知道他哭的原因，直覺告訴我，這樣能令孩子知道我明白他，這就是最大的安撫。憶述這套「魔法」時雖沒點明，其實我也在告訴孩子，同理心可以超越言語。

弟弟大概也心領神會，近半年來常用非語言的方式嗲我，扮BB低喊「wehweh」，又可憐地叫一聲「mum」！我明白他想暫時退回襁褓，「享受」媽媽的愛，於是我會讓他蜷起身子黏在我身邊，像撫小動物一樣掃他的頭頸背，又像對BB一樣拍他屁股。

相比下，哥哥完全不喜歡身體的接觸，也不喜歡細膩的溝通，踏入青春期後自然也更冷漠了。我一方面明白和接納他的個人空間需要，同時也覺得依舊可以連結，只是換個形式，那連結也不需要外顯。

一個例子是，早前清明，我深感值得慎終追遠，同時知道如果掃墓徒具形式，小子只是勉強奉陪。於是，我在下山後午飯時，主動聊起他們的不同特質，跟往生的爺嫲或公婆哪一個相似，例如心急應該傳承阿公，愛美來自阿嫲。我問，如果你發現自己有毅力，那是來自誰呢？大仔立即答我是婆婆，我抓緊機會說，阿爺其實是四老中最堅毅的一個，他地位低微，但肯吃苦又從不放棄，只是你沒機會認識他。阿仔若有所思，那一刻我知道，他在連結我，也在連結更上的一代。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

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[Happy PaMa 教得樂 第498期]

相關字詞﹕親子筆陣 葉杏麗 媽媽維特

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