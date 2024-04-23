兩歲弟弟不懂事可以原諒，但最讓我哭笑不得的是他堅持「推」嬰兒車，不願意「坐」嬰兒車，結果多了件累贅的行李。哥哥就一如既往放飛自我，看見烏鴉自己會跑開，看見鮮橙汁販賣機會自己停留，過關時進入迷離狀態，三番四次提醒他要「正經地」推行李箱，他就是要「花式滑行」。

「媽媽，我以為去旅行是為了開心……」

舟車勞頓而且要扶老攜幼，瑣碎的小事忽然都會觸動神經。到達酒店時已經大遲到，原定行程必須取消，但老公和孩子都在耍廢，老人家在碎碎念；此情此景，我軟癱在牀上忍不住流眼淚。和平常不一樣，老公累到只能保持沉默，倒是大兒子感受到氣氛肅殺，忽然紅着眼睛委屈地說：媽媽，我以為去旅行是為了開心……

就是這一句，當頭棒喝，深呼吸，轉念。集中精神看清楚眼前困局：有疲累的長輩，有未能理解父母情緒而變得緊張的小孩，有體力透支而情緒失控的我。

再深呼吸，看破困局回到當下，立刻把「我」和「情緒」分開：我很累，但我本質溫柔，我有能力處理好當前狀態。

跳出情緒束縛 修補關係

轉念，從情緒束縛跳出來，首先要修補關係，跟孩子和丈夫道歉，再花時間聆聽大家的感受，盡量將傷害盡量減少，調整步伐，繼續旅程。

正念靜觀是我認為有效的處世態度，但很多雙職家長朋友都質疑，能夠安靜喝杯咖啡已經是奢侈，何來時間獨處修行？事實上，我也沒有太多獨處時間，不過，婚後生活一直奉行「師奶禪」，把「禪」應用在行住坐臥包括洗奶樽、包屎片那些照顧家頭細務的日常，一點一點覺察生命，積累正念經驗。

發揮敏銳覺察力 突破情緒盲點

當脾氣如驟雨降臨時，便發揮師奶禪訓練出來的敏銳覺察力，比沒有正念習慣的人更快突破情緒盲點。盡快回復平靜不是禪修目的，因為禪修不是鬥快，是為了長遠提升家庭幸福感。每天都有覺知地做一個師奶，情緒管理會累積進步，能感恩每個親子當下，照顧者變得開心時，整個家庭也會受惠。遇到危機例如旅途上的小意外，平日儲蓄起來的家庭幸福感也能夠抵消部分負能量。

師奶們（家庭照顧者）通常都是最不喜歡家庭旅行的一員，因為一眼關七責任重大。不過，廣東話的「師奶」已經揭示大智慧，是「老師」和「奶娘」的合體，我們任重道遠，這種修行捨我其誰呢？回憶旅程上的小關卡，成就了家人幸福的笑容，一齊都是最好的安排。

文：彭梓雅

作者簡介：註冊社工，認證MBTI分析師。現職大學助理講師（臨牀督導），關注兒童及青少年身心靈健康。二子之母，積極實踐正念家庭生活。

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[Happy PaMa 教得樂 第498期]