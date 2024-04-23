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Happy PaMa 教得樂 第498期

Happy Pa Ma

讀樂樂：用莫扎特樂章掩飾惡行

【明報專訊】每年的1月27日是國際大屠殺紀念日，悼念二戰期間被納粹德國清洗的600萬猶太人，也警剔世人不要重蹈歷史的錯誤。著名英國兒童文學作家Michael Morpurgo筆下的The Mozart Question帶我們走進了這段既慘痛又血腥的歷史。如果於二戰時期，你是個懂得拉奏小提琴的猶太人，你會遭受怎樣的待遇呢？

書中講述Lesley McInley是個初出茅廬的記者，臨危受命，被安排訪問國際首屈一指的小提琴家Paolo Levi，但上司再三叮囑，不能問及有關莫扎特的問題。Lesley不明所以，懷着戰戰兢兢的心情訪問Paolo Levi。豈料，Paolo Levi告訴了Lesley一段從未宣之於口的前塵往事。

集中營演奏小提琴 「麻醉」猶太人

 Paolo Levi的父母都是小提琴家，父親來自威尼斯，母親來自華沙，他們在二戰期間，只因其猶太人的身分，同被送到集中營。他們因懂得拉奏小提琴，獲安排為希特勒黨衛軍演奏，也因此倖免於難。他們有另一難以接受的任務，就是當一批批猶太人運抵集中營的時候，負責在集中營大閘旁邊演奏，以緩和肅殺的氣氛和安撫不安的情緒，消磨反抗的意志。

在這人間煉獄中，他們演奏最多的就是莫扎特的樂章。而當他們演奏之時，希特勒正在執行對猶太人的最終解決方案，集中營的毒氣室正在不停運作，而火葬場上的煙囪，也日以繼夜地冒着濃煙。莫扎特的音樂保存了他們的性命，但他們卻成為各種惡行的遮羞布。

委曲求全還是走進毒氣室？

二戰結束後，父親把小提琴毁了，並改行成為了理髮師，從此不再接觸音樂。往事不如煙，他對自己的苟且偷生充滿愧疚，莫扎特樂曲會勾起一幕幕猶太人被送進毒氣室，而自己卻袖手旁觀的情景，這是永不磨滅的慘痛回憶，終身不能釋懷。他雖然阻止不到兒子成為小提琴家，但希望兒子在他有生之年，不要演奏莫扎特樂曲。父親死後，Paolo Levi決定公開有關莫扎特的「秘密」，並在周年音樂會上演奏莫扎特樂曲，希望可代父母走出二戰的陰霾和傷痛。

集中營的邪惡，不僅在於其血腥地大肆殺戮猶太人，而是對人性良知的肆意踐踏，利用原本美好的音樂去掩飾自己泯滅人性的惡行，並利用一小撮猶太人拉奏的音樂，去麻醉即將走進毒氣室的大批猶太人。要麼委曲求全，要麼走進毒氣室，假如是你，該如何抉擇？

文︰Carol Ma

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[Happy PaMa 教得樂 第498期]

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