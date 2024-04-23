客座隨筆：園藝治療放鬆身心

看種子發芽成長 感受生命力

很多人對園藝治療並不熟悉，以為園藝治療必須以種植植物為主要的活動方案，怕自己對種植一無所知，因而對活動卻步。事實上，園藝治療活動非常多元化，園藝治療師可因應活動場地設計活動方案。活動並不是單純的園藝種植，參加者可以運用植物做出不同藝術手作，亦可透過團體及戶外活動，提升自我認識、表達個人情緒、分享對不同事情的看法，或對個人生命的回顧。我曾經帶領家長、長者及兒童作園藝治療小組活動，當中有以植物作自畫像、製作多肉植物玻璃盆景及乾花風鈴等。大部分參加者在活動後，均感到自己在社交、情緒、身體、認知或精神等各方面有得益。

至於親子園藝治療，家長能與孩子一起參與有意義的活動，對於孩子身心靈發展，一定有好處，而且非常重要。首先，親子園藝治療活動為家長及孩子提供共同經歷。試想想，家長與小孩一同看着種子發芽成長，不單提供分享話題，更可一同感受植物的生命力；而在照顧植物生長的過程，孩子會學習尊重生命，這正好是一堂生命教育課。與此同時，家長與孩子一同接觸大自然，讓植物透過形態、顏色、香味等療癒力量，一同放鬆身心，欣賞植物的同時，學習欣賞身邊美好的事物，這不就是正向教育嗎？

製作環保小盆栽 送社區長者

最近舉行以製作環保小盆栽為主題的親子園藝活動，家長與小孩一同以塑膠飲品瓶作花盆，拼砌多肉植物小盆栽，然後用上簡單的裝飾。一盆製成品帶回家，另一盆交由義工送給社區的長者。親子在製作過程中，一同發揮創意及完成作品，除了學習環保外，同時學習與他人分享，傳遞關愛信息，這也是最好的親子教育。

香港家長與孩子均很忙碌，平日要趕功課、預備大小測驗及考試，課餘時間又要不停學習不同技能，考取各種專業資格，對身心造成不少負擔。各位家長，你是否願意帶同孩子一同參與園藝治療活動，讓植物帶給你們健康及幸福嗎？

文：許敏琪 （仁濟醫院第廿四屆董事局社會服務中心 註冊社工、認證園藝治療師）

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[Happy PaMa 教得樂 第498期]