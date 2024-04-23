親子筆陣．華德物語：機場罷工奇遇

被人潮包圍 遙望安檢閘口

德國，作為歐洲最大的經濟體也不能逃脫通貨膨脹的影響，民眾叫苦連連，在過去幾個月裏罷工行動更是一浪接一浪。德國服務行業工會（Verdi Union）代表着超過130家市政公司和約9萬名員工，在2月底發起了罷工，要求減少工作時間和增加休假。由於與資方的談判陷入僵局，他們繼續罷工行動。在某些時期，德國的工會甚至與瑞典的「環保少女」格雷塔．通貝里（Greta Thunberg）創立的「周五為未來而戰」在同一天發起行動，導致當天德國大部分地區的公共交通陷入癱瘓。此外，德國火車司機工會（GDL）和德國國鐵（Deutsche Bahn）也在3月份加入了罷工行列。雖然我是一個宅媽，平時只是在家工作和帶孩子，但我也深刻感受到德國工會運動的影響力。幸運的是，德國工會通常會提前公布罷工的計劃，包括受影響的交通路線和時間段，令民眾可以提前預備，避免工作延誤等。因此我每次出門或購買車票之前，都會先查看當天和未來一周的罷工信息。

然而，在這風雨飄搖的3月中旬，萬般不願出遠門的我卻帶着兩兄妹前往匈牙利布達佩斯（Budapest）探望因疫情而闊別數年的閨密們。我們出發前已再三查詢當天的運輸、工會公布等，並沒有特殊情况之下仍預早兩小時到達機場。可是，意外還是出現！當天清晨，杜塞道夫機場的地勤人員工會突然宣布響應法蘭克福機場的工會運動！我帶着兩兄妹，在混亂的機場下被人潮和人龍包圍着，感到前路茫茫，手機上的登機提示並沒有任何指示，而我們只能遙望着安全檢查的閘口，跟數千名旅客一樣心急如焚。

經歷社會大事 學調節心態

在混亂的離境大堂裏，兩兄妹也變得非常焦慮，眼看排在我們後面的人們都蠢蠢欲動地偷換位置，華德生氣地說：「怎麼辦？我們還來得及上機嗎？我們也可以像其他人一樣『打尖』嗎？」我在心裏盤算一下，最壞的情况就是打道回府，所以就毋須太焦慮。我反問華德：「我不知道我們能不能趕上，我們很煩惱，但你看看，所有人都同樣地焦躁。你覺得，大家應該怎樣做才能快一點上飛機呢？如果飛機沒有等我們，那最壞情况也只是回家，所以我們排隊時專心一點，希望盡快通過這裏的檢查吧！」正在上小學三年級的華德似乎聽懂了，我們的旅程也順利地繼續進行！

很奇怪，雖然大罷工令人不安、恐慌，心情如乘坐過山車一樣，但我卻十分欣喜，因我和兩兄妹完完整整地經歷了這種社會大事，學習面對困難時如何調節自己的狀態，也因此在旅途遇到更多好人好事！但篇幅有限，下回再分解。

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

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[Happy PaMa 教得樂 第498期]