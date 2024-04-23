好去處：經典樂章融合創新元素 Do-Re-Mi仙樂飄飄 唱出愛和快樂

文︰陳真紀

《仙樂飄飄處處聞》作為全球受歡迎的百老匯音樂劇之一，1959年在百老匯首演，旋即贏得包括最佳音樂劇等5項東尼獎（Tony Award），以及格林美獎（Grammy Award）的最佳節目專輯獎。劇中可愛的小朋友、歌聲動聽迷人的家庭教師Maria Rainer，一首首琅琅上口的歌曲，以充滿愛、仁慈、希望的故事鼓舞一代又一代人，在無數人的心中留下深深的印記，音樂劇其後更被改編成同名電影。為慶祝踏入65周年，《仙樂飄飄處處聞》正舉辦國際巡演，除了在新加坡、菲律賓及印度等地演出，最近更來到香港，於西九文化區戲曲中心大劇院與觀眾見面。

是次音樂劇由3屆東尼獎得主Jack O'Brien執導，在原著的基礎上加入充滿現代感的設計。他形容，《仙樂飄飄處處聞》是美國音樂劇史上無可代替的典範之一，「這齣音樂劇既包羅了深受眾人喜愛的樂章，亦是一個關於面對困難而勇往直前的生存故事，多年來激勵無數觀眾」。

永恆音樂劇 代代相傳

音樂劇改編自家庭教師Maria Rainer振奮人心的真人真事，講述活潑風趣、善於歌唱的她，透過音樂改變了Captain Von Trapp和7個孩子的人生，並在第二次世界大戰時期帶領全家越過阿爾卑斯山，逃離戰火威脅，獲得自由。Jack O'Brien認為，人們在現今世代都面臨各種的壓力和挑戰，更加需要彼此扶持與關愛，相信觀眾在欣賞音樂劇後，會了解如何在生存中尋找愛和快樂。

音樂劇監製Simone Genatt亦指，《仙樂飄飄處處聞》是一部永恆的音樂劇，由祖父母、父母，以至我們的孩子，將一直傳承下去，「它適合所有年齡層的觀眾，由大人到小朋友都能在劇中找到共鳴」。在製作上，音樂劇保留經典劇目及耳熟能詳的歌曲，其中包含音樂劇主題曲The Sound of Music、Do-Re-Mi、Edelweiss、Climb Ev'ry Mountain等，但最大的分別，在於創新的舞台設計和安靜的場景轉換技術，並在故事敘述中加入了新元素，為觀眾帶來既感動又驚喜的全新演出。

■INFO

《仙樂飄飄處處聞》

日期︰即日至6月9日

地點︰西九文化區戲曲中心大劇院

時間︰周二至周五晚上7:30

周六下午2:30及晚上7:45

周日下午1:30及晚上6:30

票價︰$588起，另每張加收$15手續費

網址︰bit.ly/3xMrnHi

[Happy PaMa 教得樂 第498期]