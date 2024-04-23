採訪手記：文壇偉人與4.23的關係

兩位文學巨匠——英國的莎士比亞（Shakespeare）和西班牙的賽凡提斯（Cervantes），二人同於4月23日隕歿，而這天逝世的著名作家，尚包括英國詩人華茲華斯（Wordsworth）、西班牙散文家何西普拉（Josep Pla）等。不過，4月23日也有多位大文豪誕生，包括來自冰島的諾貝爾文學獎作家拉克斯尼斯（Laxness）、法國小說家莫里斯．圖翁（Maurice Druon）等。

每逢世界閱讀日，家長不期然會「加多兩錢肉緊」去鼓勵孩子投入書海，嗅嗅書香。但難道閱讀只是小朋友專利？

用行動感染孩子閱讀

不知道多少父母本身有閱讀習慣呢？正如今期封面故事其中一名受訪者、本刊專欄作者之一吳凱霖（Bonnie），她談到家中兩個「小書蟲」的育成之路，坦言從來不用威迫，也沒有利誘，只是和丈夫以身作則，經常書不離手，加上每天和兩個女兒有共讀時間，小書蟲便油然而生。的確，在教養路上，「身教重於言教，口說不如身行」，爸媽們，是時候加把勁，齊齊拿起書本，用實際行動去感染孩子吧！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第498期]