明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第498期

Happy Pa Ma

世界閱讀日：在家從興趣入手 在校「雙閱讀」並行 培育小書蟲 父母先做好榜樣

【明報專訊】在數碼年代，孩子都慣於在網絡世界學習和娛樂，要他們靜心坐下來細味書香，變得愈來愈困難，也成為當今不少父母的煩惱。事實上，要從這科技「勁敵」中拯救小人兒，重建他們的閱讀習慣，家長和學校同樣扮演重要角色。

趁今天「世界閱讀日」，不妨聽聽本刊專欄作者吳凱霖（Bonnie），以及中華基督教會協和小學（長沙灣）圖書館主任倫雅文，在培育小書蟲方面，有何妙法吧！

家庭創造氛圍 建立共讀時間

或許不少家長，在假日早上打開孩子的房門，老是看到這一幕—— 一個未刷牙洗臉、頭髮蓬鬆的小朋友，正坐在牀上打機！不過，育有兩女的Bonnie，看見的，卻是另一番景象：「她們要不是在一起玩Barbie，就是坐在牀上各自看書，兩個就像人家追電視劇集一樣，追書追得很入神。」Bonnie訴說日常，但對很多家長來說，卻是蔚為奇觀。

表現出閱讀是賞心樂事

擁有兩個碩士學位、現任出版社社長的Bonnie，與國際關係學者沈旭暉，是名副其實的「書蟲」，夫婦育有兩女，長女雪雪今年9歲，幼女雪糕7歲，二人亦同樣是「小書蟲」。莫非是基因遺傳？

Bonnie並不反對基因論說，但她更加相信，這是遺傳與環境，互相影響出來的結果，「我認同每個小朋友，在某些能力上，或許是會有差別的，這可能與遺傳基因有關，但其實先天影響是遠不及後天的，尤其在童年，究竟他們有沒有合適的環境，讓內在能力有機會被發展？孩子的神經元是否獲得足夠的刺激？這些才是關鍵」。

何謂合適環境呢？在Bonnie眼中，就是耳濡目染。她用了一個有趣的比喻去解釋：「例如我喜歡吃燒賣，兩個女在BB時無得吃，但她們看見我每次吃燒賣時的喜悅神情，並且吃得津津有味，這種非言語的信息，她們是接收得到的，潛意識亦認定了燒賣一定是『正嘢』，當她們長大些，便躍躍欲試。」換句話說，若家長希望小朋友愛上閱讀，Bonnie認為，不是靠囉囉嗦嗦或苦口婆心去勸戒他們，而是家長先讓自己成為讀者，身體力行去表現出閱讀是一件賞心樂事！

此外，打從幼兒開始，Bonnie每天都跟兩個女兒建立共讀時間，讓她們經驗到，看書可以跟父母有一段很親密的時光，「看書的時候，能夠挨着爸媽，甚至坐在爸媽的大腿上，我相信對每個小朋友來說，都是一個美妙的感覺、美好的回憶，他們自不然想保存着它」。時至今天，雖然雪雪和雪糕已有自行閱讀的能力，但一星期還是有好幾個晚上，會要求媽媽讀故事書，Bonnie也樂意奉陪。

當香港小孩，大部分也是機不離手時，雪雪和雪糕可算是異類，這歸功於Bonnie一直「企硬」，拒絕供應「電子奶嘴」，「除了學習上的需要，我從來不會把智能手機、平板電腦給她們當成消閒娛樂的工具。要消磨時間或想輕鬆一下嘛，她們可以選擇看書、繪畫、玩桌遊、踏單車等，但就沒有電子產品這個選項」。

不用「電子奶嘴」 發掘有趣玩意

她鼓勵家長平日可多引導和陪伴子女發掘更多有趣活動或玩意，讓小孩的目光，不再單單聚焦於電子產品上，幫助他們更健康成長。

作為推動兒童閱讀的舵手之一，Bonnie又有何妙法，使抗拒書本的孩子，願意開啟閱讀大門呢？她提議投其所好，先從興趣入手。「有些男生很喜歡研究昆蟲，那父母不妨從昆蟲圖鑑開始，讓小朋友知道，書本是可以輔助他追尋自身興趣的，這就可以化為他的閱讀動機；又例如雪雪自幼喜歡吃東西，所以她小時候，我跟她看的圖書，很多都跟食物有關，她見到這麼多食物圖片，會看得特別開心、投入。」

她亦再三叮嚀父母，切忌在閱讀上訂立太多框架和規條，否則小朋友只會視之為「功課」，是被迫去完成的，會令他們更加抗拒閱讀，「這應該是一個給小朋友完全放鬆、自主的時間，容讓他們隨心所欲，自由揀書，也不要規定他們必須要完成多少頁，其實哪怕只是看幾頁都沒有問題的，最重要是享受閱讀的過程」。●

學校推紙本、電子閱讀雙軌並行

教育局於2022年公布了由課程發展議會編訂的《小學教育課程指引》（試行版）（下稱《小學指引》），新指引維持小學教育共7個學習宗旨，其中「閱讀習慣」擴展為「閱讀及資訊素養」，反映香港的小學教育，邁向培育「雙閱讀素養」，即同時提升孩子紙本閱讀和電子閱讀的能力。

中華基督教會協和小學（長沙灣）（下稱長沙灣協和）校長蔡世鴻是香港公共圖書館諮詢委員會委員，在他掌舵下的長沙灣協和，不單擁有一個偌大兼裝潢別致的圖書館，校園的閱讀氣氛亦十分濃厚。令人意外的是，原來該校的閱讀推廣工作，除了針對校內學生及家長，近年還拓展至區內的幼兒家長。

電子書助跨課程閱讀

長沙灣協和圖書館主任倫雅文解釋：「一來蔡校長真心相信閱讀可以幫到小孩子，二來他也想做好幼小銜接。」她指出，在疫情期間，幼稚園學生其實沒經歷太多面授課堂，也缺乏戶外活動，部分孩子很依賴「電子奶嘴」過活，導致他們升上小學後，閱讀能力較弱，「我們相信，假如兩三歲人仔便開始沉迷電子產品，來到小學已經6歲了，學校很難力挽狂瀾。既然深水埗區的幼稚園學生，將來很可能會成為長沙灣協和的學生，於是蔡校長想我透過舉辦親子共讀課程，令到這班目標家長能更重視閱讀，也懂得如何陪伴子女共讀。當基礎打好，將來我們要花的工夫，便少很多」。

倫雅文雖不贊成使用「電子奶嘴」，但從不抗拒電子閱讀，並指長沙灣協和推動閱讀的策略，是紙本閱讀和電子閱讀雙軌並行。「經歷過疫情，學生運用電子科技的能力提升了很多，所以我們也推廣多了電子書。也鑑於長沙灣協和一向提倡跨課程閱讀，電子書在當中可以發揮很大的作用。」她說，在各級各學科的學習，或是全校的探究活動日，圖書館都會為學生整理不同的閱讀材料，但受到紙本書數量的限制，學生難於在同一時間閱讀相同的書籍，但透過電子渠道向學生派發電子書，便可解決上述的難題。

舉例該校早前讓小四學生以「雞蛋降落傘」做科學探究主題活動，便向他們派發一本電子科普雜誌，「雜誌有一篇文章，是講航天員返回地球時，需要用到3頂降落傘。同學一起看完這本電子雜誌後，再思考自己的設計時，究竟是否需要為雞蛋做3頂降落傘呢？還是做1頂很大的更好呢？大家會有不同想法」。

自選學習場所 圖書館打書釘

雖然電子書有其優勢，惟她強調，小學生仍然十分需要紙本書，「作為小學圖書館老師，我不會希望年紀這麼小的孩子，已完全不看紙本書。我自己的做法是，提供電子書之餘，圖書館一定會有同類的紙本書供學生借閱的」。

除了在校園增設多部自助借書機，增加學生借閱紙本書的機會，長沙灣協和為回應《小學指引》新建議的「善用學時」原則，在去年恢復全日制後，便重新規劃學校時間表，重點是釋放下午的時間和空間，包括逢周一至三加入1小時的小組時間，讓學生可以在該時段內，自由選擇學習的場所，例如圖書館。「雖然學生以前都可在小息時來圖書館借書，但始終小息時間很短，合共也只得25分鐘，他們都是來去匆匆。現在有1小時，學生真的可靜下心來慢慢揀書，揣摩一下自己的閱讀口味，這種自發閱讀，相信會取得較理想的閱讀成果。」

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第498期]

相關字詞﹕倫雅文 中華基督教會協和小學（長沙灣） 沈旭暉 吳凱霖 閱讀 世界閱讀日

上 / 下一篇新聞