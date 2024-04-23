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每周一聚：搖擺舞之夜連結同好 快樂星期三

【明報專訊】搖擺舞在香港非新鮮事，早在2006年已有團體舉辦舞會、開班，推廣搖擺舞。Hong Kong Swings創辦人之一唐嘉儀（Karen），在英國倫敦讀書時已開始接觸搖擺舞，回流香港後想延續興趣，卻找不到跳舞的地方。2006年，她與其他愛好者一同創立本地的搖擺舞組織，將搖擺舞的種子從外國帶來香港。他們初時在藝穗會外派傳單，向途人介紹搖擺舞，招募一起跳舞的朋友、學生；18年過去，慢慢凝聚了一群志同道合的愛好者，即使經歷場地搬遷和疫情，至今每星期仍有40至80人一起跳舞。

Hong Kong Swings從藝穗會起步，後來在怡和大廈地庫的意大利餐廳Grappa's Cellar舉辦免費搖擺舞課程和舞會；隨着餐廳於2019年結業，他們重返藝穗會的表演場地「奶庫」。但因成本上漲，舞會不再免費入場，每名參加者需付100元入場費，她指費用全數撥予場地租借，多年來她和團隊都是義務推廣，只因太愛搖擺舞，「我想將這件事盡可能維持在可負擔的水平，讓大家可以容易地接觸到音樂、舞蹈，或者只是來與其他人聚會也不成問題」。

每月邀爵士樂隊現場演奏

每逢星期三，是Hong Kong Swings的搖擺舞之夜。3小時的活動，先是近45分鐘的新手體驗班，之後是搖擺舞舞會；每月還會邀請爵士樂隊，現場演奏爵士樂曲，就像回到上世紀爵士樂與搖擺舞的流金歲月。或許因為舞會地點位處中環，搞手們又以說英語為主，這裏的參加者多是外國人。有些在舞池跳舞，有些聆聽爵士樂曲，有些則與身邊人熟絡地聊天，舞會的核心是連結不同人，大家都以各自舒服的方式享受這社交場合。

雖然來跳舞的人10多年間來來去去，但都有不少熟識臉孔固定出現，漸成朋友。Karen說，18年來在這裏見證不少老朋友走過人生不同階段，有人在舞會遇上另一半，最終走入婚姻；有人成家後不再跳舞，卻在某天與家人再現舞池，重拾興趣。記者採訪那天，還有移居美國多年的舞者趁留港期間特意來舞會，與老朋友重溫舊日時光。而Karen也在這段時間成為媽媽，卻沒因此而放下搖擺舞，每星期仍維持跳舞的習慣，盡情享受me time，「當我跳舞時，會將電話放下兩三小時，拋開腦海中所有想法，只專注在當下與舞伴的溝通與音樂」。她偶爾還會帶小朋友來跳舞，將快樂傳承給下一代。●

Hong Kong Swings

facebook：Hong Kong Swings

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