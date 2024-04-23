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副刊

旅遊

鳥取古老溫泉鄉泡湯 歎西日料理添新意

【明報專訊】想到日本「搵食」，大多數人會選東京、大阪等大城市，但其實最鮮美的食材，多是來自風光如畫的鄉郊地區。好像鳥取縣，擁有高山大海，資源豐富，食材天然鮮味已足夠俘虜天下味蕾。當地人卻不甘守舊，甚至可以進取來形容：手袋品牌接手改造的百年溫泉旅館推出西日式創意料理，果農以新技術培植出鳥取獨有的溫泉士多啤梨，年輕咖啡職人以手作朱古力體驗班向可可農致敬，還有老字號水產店於機場開設拉麵店。鳥取除了有聞名遐邇的水晶梨，還有許多精彩美食！

鳥取縣內有不少溫泉區，這次來到三德山三朝溫泉，因其溫泉水為鐳礦泉，不單可以浸泡，還可以吸蒸氣，甚至炮製佳餚。三朝溫泉擁有800多年歷史，溪流旁的老街古色古香。當中的三朝莊溫泉旅館也有近百年歷史，2022年時由鳥取當地手袋品牌Barcos接手翻新，讓百年溫泉莊添上朝氣。踏入三朝莊，大堂落地玻璃窗外的百年庭園映入眼簾，當中170歲的冷杉樹傲然挺拔，配合牆身的巨型日漫風格壁畫，讓人想起日本動漫《我的幸福婚約》。

獨特鐳礦泉 溫泉水煮飯

三朝莊翻新後私隱度更高，只設有9間客房，全部擁有百年園景，不被外界打擾卻與大自然連結。旅館位於溫泉的源頭處，所以當中兩個溫泉風呂也是百分百的天然溫泉，標榜無攙入水喉水。入住一泊二食的溫泉旅館，享受美食也是重點之一。三朝莊對自家的料理引以為傲，大廚採用了鳥取漁民和農夫提供的新鮮食材，更於日本烹調基底上加入意大利和法國等西式創意元素，製作出傳統溫泉旅館少見的菜式，好像前菜中的牛油果三文魚鰤魚刺身塔便是代表作。主菜有鳥取牛肉涮涮鍋，在冬天還可選擇松葉蟹。還有以溫泉水烹煮的釜飯，三文魚鮮美，米飯帶焦香，實在出色。有說三朝溫泉名稱由來，是指在此休養三朝便能回復元氣，記者雖然只是度過一夜一朝，已精神煥發！

三朝莊

價錢：一泊二食每位23,650日圓（約1200港元）起

地址：鳥取縣東伯郡三朝町三朝847

網址：www.barcos-misasasou.jp

泡湯後歎乳酪 細滑多口味

記者習慣在泡溫泉後喝牛奶，但今次卻選擇來杯乳酪。在三朝溫泉古街的復古店舖中，去年開設了一間以淺木混入天空藍白色為主調的乳酪專門店。乳酪以鳥取牛奶品牌「白玫瑰牛奶」發酵而成，口感細滑輕盈，味道微甜清新，酸度恰好。店內有原味、士多啤梨、蘋果和蘆薈等口味，令人選擇困難。坐在店內靠窗位置，可以邊歎乳酪，邊透過玻璃窗欣賞三德川的川流不息。味蕾意猶未盡的話，外賣多幾款口味，早晚浸過溫泉後再三回味！

三朝ヨーグルト

地址：鳥取縣東伯郡三朝町三朝901番地1

網址：www.misasayogurt.com

$153任摘軟糯溫泉士多啤梨

繼續溫泉之旅，不過來到鹿野溫泉區並非為了泡湯，而是衝着士多啤梨而來。Onsen Ichigo內的とっておき（Totteoki）士多啤梨是2018年10月才成功註冊的新品種，現時只有在鳥取縣內種植。Totteoki士多啤梨在鳥取冬季低溫及日照時間短的環境下，獲得足夠的含糖量。Onsen Ichigo內的士多啤梨由每年11月底至翌年7月當造，收成期較長。因為入冬後，園內會抽取溫泉水，再配合金屬管道提高土壤溫度，到了夏天便採用清涼井水降溫，令士多啤梨差不多全年均可在最佳溫度成長，延長收成期。

溫泉士多啤梨園每年2至5月開放給遊客採摘，成人入場費為3000日圓（約153港元）便可在園內任摘士多啤梨40分鐘，即摘即食，吃不完的，也可買走。園內除了Totteoki，還有日本全國也有種植的四星よつぼし士多啤梨。不過，只要嘗過Totteoki便可能回不了頭，原因是它軟糯綿密，甜香卻不俗，多吃也不覺膩。

Onsen Ichigo

地址：鳥取縣鳥取市鹿野町寺内33

網址：mhy.mpx-group.jp

學做朱古力 bean-to-bar挑戰臂力

親手採摘的士多啤梨特別香甜，親手製作的朱古力也特別濃香，只是沒想過真正人手製作bean-to-bar朱古力是如此得來不易。咖啡職人岸本宏那於2018年在鳥取市近郊開設了燕珈琲，清水模房子配合簡約色調家具，充滿日系型格。可是這次來燕珈琲，並非為了輕輕鬆鬆喝咖啡，而是參加其手工朱古力體驗班。

過往朱古力製作班，導師大多只是拿出朱古力磚給大家融化後倒模完成，但岸本卻拿出大盆原粒可可豆。可可豆要先去皮，再放入石磨碗中，以人手搗碎至粉末狀及出油。加糖後，連碗放到熱水中坐熱繼續磨，磨至可可成為泥狀才可入模攤涼。2小時的製作過程，手臂快練出了肌肉，少點專注和堅持也會讓人半途而廢，以後不要再小覷「手作」二字了。愈是挑戰，愈有成功感，而辛苦得來的朱古力，當然甘香！●

燕珈琲

手工朱古力製作體驗：

每位4400日圓（約223港元）

地址：鳥取縣鳥取市用瀨町宮原38-6

網址：www.tsubameroaster.jp

●日本旅遊錦囊

入境要求：香港特區護照毋須簽證，於網上（bit.ly/3TE6mHj）辦理入境審查及海關申報

匯率：100日圓約兌5.1港元

機票：香港現時沒有往返鳥取的直航班次，可於大阪轉乘JR或高速巴士到達。4月份香港航空往返大阪機票連稅$1509起

交通：從JR大阪站可乘特急超級白兔號（スーパーはくと，Super Hakuto）至鳥取站，車程2.5小時。往返京阪神與鳥取縣的JR特急超級白兔號，為慶祝列車行駛30周年，以及《名偵探柯南》連載30周年，加上預備2025大阪世博，在去年12月初推出「超級白兔名偵探柯南號」限定特急列車，車廂內外均可看見柯南動漫經典角色。每日8班特急列車有1至2個班次為「超級白兔名偵探柯南號」，由大阪到鳥取單程車費約7520日圓（約382港元），參考網址：www.pref.tottori.lg.jp/hakuto

縣內交通：建議自駕遊，或乘JR山陰本線往來米子、倉吉及鳥取等重點車站。若計劃前往偏遠景點，可轉乘巴士或周遊計程車，參考網址：www.tottori-tour.jp/zh-tw

文：鍾琰

編輯：梁小玲

美術：張欲琪

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電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕松葉蟹 朱古力 乳酪 紅楚蟹 士多啤梨 溫泉 鳥取 日本

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