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人生下半場

健康

醫賢心事：尊重自己的界線

【明報專訊】無止境地遷就別人並不是相處長久之道。每個人都有自己的界線和底線，這是保護自己和維護內心平衡的重要機制。情緒、時間、物質、心力、氣力和肉體都是我們界線的要素，它們構成了個人空間和自主權。

在情緒方面，尊重自己的界線意味着要學會認識和表達自己的情感需求。我們有權利在與他人互動時保持情緒的平穩和舒適。如某人的言行觸碰到我們的情感底線，我們有權利表達出來，讓對方了解我們的感受，並尋求達成共識的方式。

時間也是界線的一部分。學會合理分配自己的時間，並尊重個人節奏和需要。這意味着有權利拒絕過度的工作壓力或他人的時間侵犯，維護屬於自己的休息和私人時間。

物質界線是指對於個人財產和資源的保護。我們有權利決定如何使用自己的財物和資源，並有權利拒絕他人的不合理索取。這包括財務上的要求、個人隱私和個人空間的尊重。

心力和氣力的界線能保護我們的精神能量。應學會適度分配和保護自己的心力和氣力，不過度耗竭自己。這意味着我們有權利拒絕不合理的工作負荷、不必要的壓力或他人的過度依賴，並學會將自己的精力投入到對自己有意義和重要的事物上。

肉體界線是關乎身體和個人空間的尊重。我們有權利決定與別人接觸的方式和程度，包括身體接觸、個人空間保護和自主決定身體健康和福祉。

學會尊重自己的界線，同時，也要學會尊重他人的界線，建立互相理解和接納的關係。

過度遷就致自我壓抑 情感疲憊

為什麼有些人會不自覺地遷就別人？

1.渴望被接受和喜愛：有些人渴望被他人接受和喜愛，因此願意不斷遷就他人，以獲得認可和愛戴。他們可能擔心如果不遷就他人，就會被拒絕或孤立

2.害怕衝突和不和諧：有些人對於衝突和不和諧感到不安和害怕，因此選擇遷就他人，以避免引起矛盾或爭執。他們可能希望保持和諧，甚至把自己的需求放在他人之後，以避免引發衝突

3.缺乏自信和自我價值感：有些人可能缺乏自信和自我價值感，不相信自己的意見和需求有價值，因此願意不斷遷就他人。他們認為自己的意見不重要，或者擔心表達自己的需求會被他人拒絕或嘲笑

4.擔心失去關係：有些人非常重視與他人的關係，不願意因為不遷就他人而失去關係。他們害怕被孤立或疏遠，因此為了維持關係，願意不斷迎合他人

5.無法設定健康的界線：有些人缺乏設定健康界線的技巧和意識，不知道如何平衡自己的需求和他人的需求。他們習慣於遷就他人，無法辨識何時應該停止遷就，並尊重自己的界線

過度遷就可能導致自我壓抑、失去個人自主權、情感疲憊和不平等的關係。建立健康的界線和學會尊重自己的需求，是發展健康關係和保護自己的重要一環。

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文：何浩賢（精神科專科醫生）

（關心社會，關心時事，透過文字為大家解憂打氣）

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相關字詞﹕何浩賢 關係 壓力 情緒 遷就 精神科 健康 醫賢心事

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