明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

俠醫仁心：奇異博士的時間管理

【明報專訊】接任院長以後，發現有很多新的挑戰，需要重新適應和學習，其中時間管理變成最重要的挑戰之一，一分一秒都要好好地把握，盡量提升時間的質量。

我是一個既貪婪又盡責的人，但凡事情跟醫學院有關，我都希望盡力地做到最好。由於工作範圍十分廣泛，從管理、人事、教學、研究、臨牀門診、手術治療，以至和大學管理層、醫學院師生校友、醫務衛生局和醫院管理局的同事等定時溝通 ，一天24小時也肯定不夠。

Put your knife before your wife

記得當年成為醫生的第一天，時任中大醫學院外科學系系主任李國章教授教我們時間管理：「一天24小時中，8小時臨牀、8小時教學、8小時研究，剛剛能充實地耗盡你一天的時間。而作為外科醫生，必須把你手執的刀放在比太太和家人更重要的位置！Put your knife before your wife！」30年前這個概念確實令我排除萬難，完成艱苦的外科培訓和創新研究。

隨着社會和科技急速發展，先進的互聯網和通訊設備令人與人之間溝通更快捷，現今生活的要求已經大大不同，我們利用科技看似能做更多的事情，同時亦有時間愈來愈不夠用的感覺。

已故喬布斯在史丹福大學演說時曾道：「把每一天都當成生命中最後的一天，你就能夠在有限的時間中選擇自己應做的事情！如每天反省時都認為同一件事不應做的時候，就應作出改變。」這個理論在我當教授時，成為選擇適當的臨牀研究方向和教學工作的座右銘。但當院長要面對醫學院各持份者，顧及不同的利益和關係時，便要花更多的時間去了解和研究。

每個職位要求不同 不進則退

作為電影愛好者的我，每每能從電影中得到啟發。漫威（Marvel）的奇異博士是神經外科醫生，作為外科醫生的我對故事有特別深的共鳴。博士的其中一種特異功能是能穿透時間，在平行時空中了解事情結局的所有可能。雖然勝利的結局只有千萬分之一，但一次正確的選擇便能致勝。當然在科技上還未能達到量子力學的要求，「平行時空」的思考方法只是空中樓閣，但這概念亦促使我在面對困難的工作前，先作好周密的思考和準備，深信成功是留給最有準備的人。

管理學家勞倫斯．彼得（Laurence J.Peter）於1969年公開發表的「彼得原理」指出：在組織或企業的等級制度中，人會一直被擢升直到不能勝任的職位，因升職一般是建基於以前職位的成功，但每個職位的要求有所不同，不進則退。

現在看來我要在這職位上如履平地，真的要花多點時間向奇異博士學習時間管理！

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[健康]

相關字詞﹕趙偉仁 時間管理 俠醫仁心 奇異博士

上 / 下一篇新聞