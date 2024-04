俠醫仁心：奇異博士的時間管理

我是一個既貪婪又盡責的人,但凡事情跟醫學院有關,我都希望盡力地做到最好。由於工作範圍十分廣泛,從管理、人事、教學、研究、臨牀門診、手術治療,以至和大學管理層、醫學院師生校友、醫務衛生局和醫院管理局的同事等定時溝通 ,一天24小時也肯定不夠。

Put your knife before your wife

記得當年成為醫生的第一天,時任中大醫學院外科學系系主任李國章教授教我們時間管理:「一天24小時中,8小時臨牀、8小時教學、8小時研究,剛剛能充實地耗盡你一天的時間。而作為外科醫生,必須把你手執的刀放在比太太和家人更重要的位置!Put your knife before your wife!」30年前這個概念確實令我排除萬難,完成艱苦的外科培訓和創新研究。

隨着社會和科技急速發展,先進的互聯網和通訊設備令人與人之間溝通更快捷,現今生活的要求已經大大不同,我們利用科技看似能做更多的事情,同時亦有時間愈來愈不夠用的感覺。

已故喬布斯在史丹福大學演說時曾道:「把每一天都當成生命中最後的一天,你就能夠在有限的時間中選擇自己應做的事情!如每天反省時都認為同一件事不應做的時候,就應作出改變。」這個理論在我當教授時,成為選擇適當的臨牀研究方向和教學工作的座右銘。但當院長要面對醫學院各持份者,顧及不同的利益和關係時,便要花更多的時間去了解和研究。

每個職位要求不同 不進則退

作為電影愛好者的我,每每能從電影中得到啟發。漫威(Marvel)的奇異博士是神經外科醫生,作為外科醫生的我對故事有特別深的共鳴。博士的其中一種特異功能是能穿透時間,在平行時空中了解事情結局的所有可能。雖然勝利的結局只有千萬分之一,但一次正確的選擇便能致勝。當然在科技上還未能達到量子力學的要求,「平行時空」的思考方法只是空中樓閣,但這概念亦促使我在面對困難的工作前,先作好周密的思考和準備,深信成功是留給最有準備的人。

管理學家勞倫斯.彼得(Laurence J.Peter)於1969年公開發表的「彼得原理」指出:在組織或企業的等級制度中,人會一直被擢升直到不能勝任的職位,因升職一般是建基於以前職位的成功,但每個職位的要求有所不同,不進則退。

現在看來我要在這職位上如履平地,真的要花多點時間向奇異博士學習時間管理!

文:趙偉仁(中大醫學院院長)

(愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛,隔周刊出)

