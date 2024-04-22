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健康

少女減肥招厭食症 閉經暴瘦 錯過發育

【明報專訊】月經，是女士每月的煩惱事；但一旦不出現，煩惱更大。尤其青春期女生來經最初2年，遇上連續6個月沒來月經，出現閉經徵狀，所有發育程序停擺，包括停止長高、乳房停止發育等，可能因而錯過發育期。

閉經可以是許多疾病的徵狀，青春期女生連月沒來月經，伴隨體重不尋常下降及飲食行為轉變，有可能患上厭食症。根據醫管局數字，過去3年公立醫院接收18歲以下厭食症新症，約有200宗。如沒適時治療，會影響腦部認知能力，甚至有生命之危。

月經周期偏離規律並不罕見，但若連續多月不見蹤影，臨牀徵狀為閉經（amenorrhea）。

閉經如發燒 不同嚴重疾病徵狀

「青春期女生來經最初2年，因排卵周期尚未穩定，經期混亂也屬正常，但若連續6個月或以上也沒有月經，即屬閉經。至於來經逾2年的女生，排卵周期應相對規律，只要連續3個月或以上沒來月經，就是閉經。」伊利沙伯醫院兒科顧問醫生黃敏儀指出，閉經猶如發燒，可以是許多不同嚴重疾病的徵狀，患者需盡快求醫，查明因由（見「知多啲」）。

「甲狀腺功能失調、多囊卵巢症、高泌乳素血症（即催乳素過多）、卵巢早衰、自身免疫系統失調等，都有可能引致閉經徵狀。要留意的是，青春期女生連月沒來月經，還伴隨體重不尋常下降而消瘦，以及飲食行為轉變等，有可能患上厭食症。伊利沙伯醫院過去3年厭食症新症個案約30宗，當中需要住院治療的嚴重個案，約佔一至兩成。」

影響荷爾蒙分泌 停止排卵

黃敏儀強調，閉經是厭食症患者其中一個常見病徵。厭食症患者的月經為何煞停？黃敏儀解釋：「過度減肥，身體嚴重營養不良，影響所及，下丘腦分泌的促黃體生成素釋放荷爾蒙（luteinising-hormone releasing hormone，LHRH）受到抑制，令腦下垂體減少分泌促黃體生成素（LH）及卵泡刺激素（FSH），缺乏這兩種荷爾蒙，便會停止排卵，沒有經期。」

LHRH在青春期啟動發育程序後開始活躍，刺激LH及FSH令身體開始周期排卵。兩種荷爾蒙同時負責青春期生長發育，例如乳房發育及長高等。所以正值青春期的女生，遇上閉經及嚴重營養不良，可能會錯過原定的發育程序。黃敏儀解釋：「女生的生長板閉合年齡約14歲，若患者已過青春期，就算LHRH分泌回復正常，由於生長板已閉合，再難長高，有可能導致患者成年的高度較原先預期矮小。」

心包膜積水可致命 腦萎縮影響認知

黃敏儀又指出，女生因過度減肥而嚴重營養不良，身體基礎代謝率（basal metabolic rate）減慢，所以除閉經外，還會影響不同器官的功能。「基礎代謝率減慢，身體產生保護機制，在不消耗過多能量的前提下運作，例如腸胃蠕動減慢因而出現便秘或肚瀉，也會有體溫低、血糖低、血壓偏低及心跳慢等徵狀。以心跳為例，女生正常每分鐘60下或以上，但厭食症患者只有40至50下或更低。」當患者出現嚴重營養不良，難免影響心臟和腦部運作。

「病人因嚴重營養不良，體內蛋白質不足，身體例如雙腳會積水，若心臟外圍薄膜有積水，即心包膜積水，就會有生命之危。」黃敏儀說，曾遇過嚴重個案，腦部萎縮，影響認知無法如常思考，例如偏執瘦才是靚的錯誤觀念等。腦部萎縮可以康復，但需要較長治療時間。

身高160厘米 體重僅30公斤

據臨牀經驗，三分之一厭食症個案能完全康復，三分之一會在康復後復發，三分之一未能根治。

伊利沙伯醫院駐院營養師譚可盈稱：「出現閉經的厭食症患者已是相對嚴重。曾有身高160厘米病人，入院時體重只有30公斤，BMI指數接近危險水平（低於11），BMI正常指標是18.5至22.9。當發現女生閉經的同時有厭食症徵狀，應盡快求診，愈早求診，康復機會愈大。」

「厭食症除影響病人營養和身體機能，也涉及心理問題，所以嚴重個案入院接受治療時，我們會透過跨專業（multi-disciplinary）評估，會涉及兒科、營養師、精神科及臨牀心理學家的協作，全方位跟進。」譚可盈指出，由於患者有較長時間嚴重營養不良，需要循序漸進增加每天熱量。

體重、月經復常 未必同步

「一般10至15歲女生，每日需要1500至1800千卡熱量。曾有個案入院時每天只進食約300千卡，胃好細。雖說胃有彈性，但很難一下子由300千卡推上1500千卡。所以經評估後，按情况由1000千卡開始，每隔2至3日做一次評估，看病人能否接受，可以的話便以每日250千卡遞增，加大每日需要吸收營養量；約需數星期，加至正常1800千卡，從而慢慢達到理想體重。不過，曾遇過個案增至理想體重後，未能回復月經。」譚可盈說。

一般而言，當女生回到健康體重，下丘腦分泌的LHRH很大機會隨之復常，重啟排卵周期，恢復月經。據黃敏儀的臨牀經驗，治療三數個月是基本單位，也有病人需要停學1年接受治療。

「過往遇過不少嚴重個案，就算恢復健康體重後，仍然閉經一段時間。也有部分患者即使體重未達標，卻先恢復月經。」月經周期可否重新啟動，關鍵除了是充足營養和理想體重外，下丘腦功能是否復常，至為重要。黃敏儀解釋：「部分患者下丘腦功能可能需較長時間才復元，所以即使體重恢復，仍未見月經。換言之，體重恢復與下丘腦恢復產生荷爾蒙的時間未必是同步，最終何時恢復月經也是因人而異。」

「若患者持續一段較長時間仍未恢復月經，醫護人員或會按患者情况評估，考慮處方女性荷爾蒙補充劑，情况如更年期女性在停經後會遇上不適，可透過補充女性荷爾蒙紓緩。」黃敏儀強調，只要患者重拾正常體重並恢復月經，長遠不會對生育能力構成問題。

文：王思澄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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