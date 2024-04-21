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民間故宮：槍癡愛當兵 「射得好無用，有意外無可饒恕」

【明報專訊】來到陳耀強家中，雅緻裝潢的房間有一上鎖櫃子，內裏收藏可能會嚇你一跳。這位前皇家香港軍團（義勇軍）成員拿出一支長逾半身的小口徑步槍，向記者介紹愛槍來歷。香港回歸後槍牌規定幾經收緊，2011年有專家預計，本港僅約200人獲准在家合法藏槍，耀強是怎樣成為其中一員？

【小小軍迷】

冀入義勇軍追夢

陳耀強1996年、2001年兩度代表香港出戰外地的射擊賽事，至今依然會攜槍參加本地比賽。香港合法藏槍者愈見稀少，皆因政府2000年收緊持槍條件，禁止新領槍械牌照人士在家中藏有槍械及彈藥。持舊牌者至今仍可收藏最多十支長槍，警方會定期上門檢查，牌照一旦被拒或取消，必須交還槍械。

持舊槍牌的陳耀強目前藏有十支長槍，按槍牌規定，家中設置一個鑲嵌牆身的上鎖槍櫃。他特意揀選由德國製造商Anschutz出產的小口徑步槍，向記者展示。他說1989年擁有的第一支槍，亦是來自同一牌子，「那時候非常開心擁有我第一支槍，可以擺屋企㗎喎，是童年夢想來的」。

孩提時代他已是小小軍事迷，手上玩具不外乎玩具槍、坦克車、戰鬥機，「買來幻想一下自己好像很威風，著制服就去打仗」。做警察的父親會帶一些槍械資料給他，他自己又會鑽圖書館翻查書籍，認識不同型號的槍械。

長大後，耀強當然千方百計推展軍事愛好，身邊有同事是皇家香港軍團成員，他亦躍躍欲試。既然喜歡槍械，何不成為輔警？耀強說兩者有明顯差別，「輔警始終都是去維持治安，當然也會有槍，但是軍隊裏面的槍其實有別於警察的槍」。

【正式入伍】

半年特訓 晨起練兵

成立於1854年的皇家香港軍團又名義勇軍，為英治時期一支志願軍團，後期由香港市民組成。直至1995年解散前，義勇軍負責維持香港內部治安，會到邊境進行反偷渡任務，戰亂期間肩負保衛香港的責任。

一般市民也可以參與義勇軍，耀強當年填寫了申請表，全英文面試並非大障礙，反而最擔心體能測試。他平日有做運動但不算高強度，試前一兩個月唯有不斷操練，每天跑步一小時，游泳每次20個塘。經過一番苦功，他在1986年獲初步取錄。

新丁要通過半年密集式訓練，及格才可正式加入義勇軍。耀強還記得第一個訓練營為期九天，每朝五六時起床，進行跑步、步操、槍械訓練，至訓練營完結已有約四分之一人退出。「太辛苦啦，因為那裏不僅鍛煉體能，還要忍受教官責罵。」倘若步操出錯，教官隨時回敬一句粗口，有些人不習慣如此高壓環境。耀強直言訓練很辛苦，「我自問不是咁fit（健壯）的人，唔fit也好，但我喜歡嘛，咁咪自己推動自己，做好一點、fit一點」。

1987年5月，耀強正式成為皇家香港軍團的一員，隸屬C中隊。他拿出收藏近四十載的義勇軍身分證，憶述證件當年在嘉士居道英軍軍營製作，其後每次訓練都要展示。言明「義勇軍」，服務顯然帶義務性質，除了幾位從英國調派的職員和教官，成員均有正職。不過這班「義工」訓練密度頗高，每周要貢獻一個平日晚上，加上每月一個周末參與。耀強粗略估算當時義勇軍有一半人任職於不同政府部門，「原因就是政府可以讓你放假去做，（尤其小型）私人公司不同，怎麼可以放那麼多假？」

【安全至上】

牢記第一課 難忘射擊賽

自小對玩具槍目不轉睛，做義勇軍終可拾起真槍，耀強當然最喜歡槍械課，教官會教些什麼？「最緊要就是安全，什麼都假，你不要想着要射得好。」事隔多年他仍然牢記第一課——安全至上，他形容為從軍者的第二本能，每次拿起槍須假設內有子彈，不把手指扣在扳機上，更永遠不會指向人，「射得好無用，如果發生意外、射死人，是無可饒恕的」。

當兵不是必然愛槍，他說有些同僚純粹喜歡一大群人於郊野活動，對槍械沒太大興趣。身為軍事迷，耀強其中一個目標是參加射擊比賽。義勇軍設射擊隊，每年會前往英國與其他英軍比賽。「我好想參加這件事，跟住就『掹衫尾』啦。好嚴格，每年都選拔，就是燒槍（射槍）燒得好就有得玩了。」最終他達成心願，四次代表香港義勇軍到英國比茲利（Bisley）出戰英軍運動會，勇奪幾枚獎牌。

比賽場面墟冚，來自世界各地的英軍身穿軍服，扛着長槍一較高下。耀強憶述最辛苦的一項賽事，參賽者要戴上防毒面具，揹着槍跑幾公里到靶場，「跑跑跑跑跑到這裏，然後標靶彈出來，你砰砰嘭嘭不停地射」。時值英國六七月，天氣炎熱，「極之辛苦，以我的體能來說，我覺得自己已經到達極限了」。

【小島演習】

濕衫不准換 白鹽附衣上

難忘的不止比賽，還有訓練。義勇軍曾經前往小島演習，乘坐的皇家海軍登陸艇無法靠岸，他們要涉水而行，濕透的衫褲鞋襪不准更換。翌日早上，每個人全身都是白色，發生了什麼事？原來海水曬乾了，剩餘的鹽黏附在衣服上。另一次晚上演習，他乘坐直升機飛到某個山頭，突然被指示跳下去。他揹着槍械與裝備一躍而下，過後才知悉距離地面有一層樓高，幸好平安無事，「（降落傘）無㗎，一層樓高他（教官）諗住你安全㗎啦，沼澤而已，不會跌死」。

義勇軍其中一個職責是在香港邊境「捉I.I.（非法入境者；Illegal Immigrant）」，耀強亦捉過幾個。他曾與兩個同僚埋伏在錦繡花園，深夜遇上四個非法入境者，於是撲上前追捕，怎料四人像事先綵排過，於十字路口各自逃往不同方向。「我們（同僚）三個人，不可能走四個方向。捉咗三個（非法入境者），一個走甩咗。 」

【夢想成真】

擁槍卅載 嚴守規限

參加射擊比賽的夢想實現了，耀強還有另一個目標。從軍用的槍要交還，他希望可以擁有自己的槍。問過義勇軍同事後，他加入槍會，再向警察申請槍牌，經過一番審查、上門視察，終於在1989年經私人轉讓，買了第一支步槍。

現在合法藏槍牌者愈來愈少，耀強透露牌照有嚴格要求，譬如每次比賽必須放置槍械在上鎖的槍袋，而且要採取最直接路線往返靶場，以他所知途中不能乘搭公共交通工具。2011年，當局修改槍牌，禁止所有持牌人在家存放彈藥，所以耀強每逢比賽日要事先到槍店購買子彈，然後直接到靶場，所有彈藥必須即場打完不能私藏。

「（家中有槍）會不會嚇驚人？有些人不接受，（藏）槍有無搞錯呀。」耀強道。現時步槍與子彈規定要分開存放，安全系數大大提升，「啲人不知道㗎嘛……」他依舊擔心觀感，不過直言未聽過有持牌人拿自己的槍犯案，「如果有一支合法的槍械，你怎敢拿出去犯案，一定被抓到」。警方備存已登記槍械的紀錄，而每支槍均有獨特的來福線，射出的子彈表面會有來福線痕，像是指紋一樣。他一直謹記多年前槍械課所學：「最緊要就是安全。」

聽眾交流

保養得宜 一用經年

耀強家中現存十支步槍，每支看來保養得宜，與記者漫談這些文物的身世。

記者：那些步槍需要保養嗎？

耀強：要，你知香港很潮濕。那些槍是鐵做的，我不停要在槍管裏倒進潤滑油，防止生鏽。

記者：你自己在家保養？

耀強：對呀，還有每次燒完（射完槍）回來，都會清潔它，倒一些油。

記者：你剛剛說過，拿來拍照的那支步槍已經買了二十幾年。

耀強：對呀，很久了。家中每支步槍都歷史悠久，最新那一支也有二十年。但其實槍呢，可以用一百幾十年，沒問題的，子彈都是。

記者：那支步槍是什麼型號？

耀強：那支就叫小口徑（步槍），專門射50公尺，很準確的 。

記者：射擊比賽有分什麼類別呢？

耀強：很多比賽的。步槍像是我打的就是50公尺，有些叫氣步槍，就打近一點的10公尺，雖然是氣槍，但都差不多咁重。手槍項目有很多，但我喜歡打Rifle（步槍）。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 黃志東、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 周淑樺

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