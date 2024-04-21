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2024年4月21日星期日
星期日生活
星期日生活
{編劇達人}李春暉 千迴百轉 難離編劇 憑《命案》奪獎 自嘲「感性又清高」
為閱讀加溫
閱讀的意義
周日話題：七年滋養——合舍見證本地藝文空間新時代
什麼人訪問什麼人：回到塵埃未落時——訪樊善標
世界閱讀日：時間的積層，理性和感性 在東京重讀《賞心樂事》
無名周記：氣候公義 法庭解決？
世界閱讀日：我最近閱讀過的一本書——《英氣》
阿貓阿狗：#228 心律不正
圖文城市：這裏這裏
同場加映：《葬送的芙莉蓮》中的國際關係、敘事和時間（下）
五音筆傳：再見SOGNO
#024 金魚囝
平安祭：非常道
放心寫作：#84 沒有從前美麗的月下美人
讀者來信：〈你真的是個好孩子〉
movie chic, movie style：《從今以後》 好演技，好戲劇
同場加映：《美帝崩裂》：時代的娛樂
家明雜感：《美帝崩裂》由一場戲說起
影片簡評
單元連載：香港書94
星期日文學‧努力過的人都是戰士——《失語》作者劉綺華專訪
讀食時光：用書香做蛋糕
民間故宮：槍癡愛當兵 「射得好無用，有意外無可饒恕」
ways of seeing：蕭雅全談《老狐狸》 在大人世界做會算計又善良的刺蝟
打開垃圾：買少啲買好啲 二手衫店「倒米」 倡環保置裝觀
未來城市：旅發局鋪路增加曝光率 小紅書說好香港深度遊
影片簡評
【明報專訊】《 第二十條》IIA
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{編劇達人}李春暉 千迴百轉 難離編劇 憑《命案》奪獎 自嘲「感性又清高」
為閱讀加溫
閱讀的意義
周日話題：七年滋養——合舍見證本地藝文空間新時代
什麼人訪問什麼人：回到塵埃未落時——訪樊善標
世界閱讀日：時間的積層，理性和感性 在東京重讀《賞心樂事》
無名周記：氣候公義 法庭解決？
世界閱讀日：我最近閱讀過的一本書——《英氣》
阿貓阿狗：#228 心律不正
圖文城市：這裏這裏
同場加映：《葬送的芙莉蓮》中的國際關係、敘事和時間（下）
五音筆傳：再見SOGNO
#024 金魚囝
平安祭：非常道
放心寫作：#84 沒有從前美麗的月下美人
讀者來信：〈你真的是個好孩子〉
movie chic, movie style：《從今以後》 好演技，好戲劇
同場加映：《美帝崩裂》：時代的娛樂
家明雜感：《美帝崩裂》由一場戲說起
影片簡評
單元連載：香港書94
星期日文學‧努力過的人都是戰士——《失語》作者劉綺華專訪
讀食時光：用書香做蛋糕
民間故宮：槍癡愛當兵 「射得好無用，有意外無可饒恕」
ways of seeing：蕭雅全談《老狐狸》 在大人世界做會算計又善良的刺蝟
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