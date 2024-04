【明報專訊】歐洲人權法院4月9日裁定瑞士政府對應氣候變化不力,損害長者人權,將免受氣候變化影響的權利確立為人權,標誌着氣候訴訟潮一大勝利。這宗官司只是近年芸芸氣候司法戰之一,有老有少的關注氣候變化行動者近年相繼把政府及企業告上法庭,《金融時報》更以「由退休人士及嬰兒支撐的氣候官司新時代」(The pensioners and babies behind a new era of climate lawsuits)為題報道此一現象。不過,在各地極端天氣頻傳之際,法庭上的勝利又是否有用?