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周日話題：七年滋養——合舍見證本地藝文空間新時代

【明報專訊】「喺大南街中間，深水埗站A2出口或者太子站C2出口行過嚟，都係六至八分鐘左右……」每次收到陌生來電查問店舖位置，我便會慣性地提供以上回答。因自從2017年農曆新年前在律師樓遙距和業主簽約後，王天仁這名字除本地藝術家外多了個身分──深水埗複合藝文空間「合舍」（Form Society）創辦人。眨眼七年，此文章出街之時這身分即將除下，原因既不是業主加租，也不是其他不可抗力因素，更不是經營不善；只是純粹個人身心怠倦，想嘗試的事情亦已實踐得八八九九，因此四百日前已早在社交媒體公布了結業這個決定。

由2017至2024年間，香港和全世界同樣在經歷跌宕，抗爭激起社會最影響深遠的變化、疫病令死亡人口大幅上升、俄烏戰爭引起國際地緣政治連鎖反應等等，一條微不足道的大南街，於2020至2022年左右偏偏「疫」市向上、丁財兩旺，更被吹捧為「文青之鄉」和「咖啡一條街」；而小弟早年衝動鹵莽地自資創辦的合舍，亦誤打誤撞被視為大南街地標之一。如今那不可思議的泡沫爆破後，究竟還有什麼東西剩下來？

文青之鄉不再、仕紳化陰霾仍在？

文青這詞彙何時出現已無從稽考，屬褒屬貶亦難分曲直，簡而言之，文青除了是種衣著打扮風格，亦確是種生活形態展現──流連café、談哲學、看展覽、逛小店、聽黑膠、撐獨立書店等。自從2016年，友人在大南街開設名為Common Room & Co.（後改名Openground）的自造者咖啡店（Fabrication Café），到我誤打誤撞在隔鄰幾間舖外開設合舍，然後有畫廊「Parallel Space」、黑膠唱片店「White Noise Records」、基隆街選物店「Midway」，還有其他受年輕人歡迎的小店「foreforehead」、「Storerooms」、「文化屋雜貨店」等，連同原有的手作皮革店、新開的陶藝社、人氣甜品店、素食店，繼而獨立書店……物以類聚地先後不約而同在大南街及附近一帶開業，本已正中文青口味。加上2020年開始，政府因應疫情定下種種千奇百怪限聚措施，店舖客人都不能超過某一數量，導致不少店外均出現排隊人龍，再配合全球旅遊業癱瘓，雜誌或網媒KOL無甚選擇下，一窩蜂地介紹大南街和深水埗一帶，終於堆疊出疫市奇葩。

專門炒賣商舖的地產KOL如嗜血鯊魚一樣，見機不可失不斷加鹽加醋催谷，遂引來投資者或從來「興乜跟乜」的商人，在周遭一帶如細胞分裂般開設高峰期近五十間氣氛相似的café，結果成了「頂爛市式」競爭。如今旅遊重啟已一段日子，大南街一帶的新鮮感又早被過度消費，因此最少大概廿間大大小小café便成了首批犧牲品相繼結業，舖租亦無法維持四五萬甚至以上水位，租金回落換來建材五金、鋁窗或車房等遷入，加上北上消費再度熾熱，文青之鄉、咖啡一條街逐漸瓦解。

文青之鄉消失，是否表示早年社會輿論擔心深水埗「仕紳化」的問題亦隨之煙消雲散？其實非也，只是證明過去數年，所謂文青店舖趕絕老店帶來仕紳化的說法站不住腳。因為今天劏房仍在，地攤小販、南亞難民、廉價街市，以至布行排檔等一貫深水埗「招牌貨」，根本沒有因文青店而絕迹；相反，正在諮詢、不久將會發生的深水埗大規模重建計劃，在現時已無反對派的情况下，民間近乎無甚議論，這才是深水埗仕紳化最大的陰霾吧？大家回想一下，歷史悠久的「棚仔」布疋市場，是因文青店而消失的嗎？年底正式啟用的時裝基地，又是文青發起的嗎？南昌站一帶的規劃，上蓋商場只有英文名字，又是因文青的緣故嗎？從來舊社區的仕紳化推手是誰，根本呼之欲出吧？

替代空間散落各區

自主營運時代所需

自從七、八年前，大南街一帶小店如雨後春筍湧現，一時刺激不少從事藝文工作的朋友在心中盤算，既然任何創作上都有因「踩界」而「被關照」的可能，與其等待圈內大腕賞識而跨進政府大型藝文場地或商業藝博會，不如放手一搏，集合同道朋輩，或開設小書店，或租用臨街窄巷迷你商舖，或進駐冷門「死場」，或繼續探索工廈作為展覽、藝文活動或純粹「圍爐」聚集的空間，並散見港九新界甚至離島。在這角度看來，大南街文青舖包括合舍，最大貢獻並不在於籌辦過幾多活動、有過幾多參觀者或帶來過幾多商機，而是曾經出於民間自發，由下而上地改變了街道甚至社區的規劃想像。

因此，雖然Openground和合舍分別於去年和今年相繼結業，大南街一帶亦早已退熱；但那種自主營運及實踐的精神，或已如蒲公英的種子般種在人心、散落各區，說不定能在M+那類大白象式場館營運艱難之時，活力充沛且身位靈巧的小型自主藝文空間，將會迎來百花齊放、以小勝大的局面。

後記

「合舍」過去七年能以自負盈虧方式跌跌撞撞地營運，除了時勢，當然是因為得到社會大眾、藝文界、社福界以至教育界支持，使合舍一直能勉強靠出租場地或舉辦活動而帶來收入，同時能一直提供不同議題的展覽和分享。如果你過去未曾認識合舍不要緊，網上很容易找到大量資訊，或如果你以往來過並對合舍結業感到不捨，兩者不妨都把握最後機會，即日起至4月30日，深水埗大南街186號地舖見吧！

文、圖˙王天仁

編輯•利永倫

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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