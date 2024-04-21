一場隔空思想對話／陳友凱（香港大學臨牀醫學院精神醫學系榮休講座教授）

陳友凱最近讀了好幾本書，他列了好一些給記者，有《參與對等與全球正義》、《論天人之際：中國古代思想起源試探（余英時文集12）》、English Passenger等，他思前想後決定介紹香港大學哲學博士曾瑞明約10年前寫下的《參與對等與全球正義》。

他說《參與對等與全球正義》主要討論「公平」，「公平」在學校和公司等規模較小的社交網絡很容易想像，但擴闊至世界層面來看，「公平」的問題頗複雜，例如地域衝突和氣候正義等議題，當中涉及不同國家和地區資源，還有不一樣的文化背景，該如何以「平等」的視野看待？

看到戰火未停的俄烏戰爭和以哈戰爭，陳友凱再三反思「公平」的意義，他說：「好多問題基於國家的對立。」而這些對立往往源於各持份者對「公平」持不同意見。書中提出一連串反問令陳友凱深思：「我們該如何分配地球的資源？我們有沒有道德責任（moral obligation）去照顧遠方的『陌生人』？當看到那些距我們很遠的人在受苦時，我們應怎樣行動？我們與他們道德上相聯（morally related）嗎？我們有責任去行動嗎？如果有的話，我們該怎樣行動？資源又該如何分配？更困難的問題是，有沒有什麼分配原則可以指導我們？」

陳友凱是精神科專科醫生，總要照顧素未謀面的病人的情緒，要對所有患者一視同仁也算是一種公平。這本書剛好喚起他讀過一個影響精神健康因素研究的記憶，被研究者對「不公平」的感覺不會隨時間消失，頓時有感人類對「公平與否」的反應根深柢固。

這場與曾瑞明隔空的思想對話更令他好奇曾的現况，在網上幾經搜索，終在facebook與曾結成網友，突破書本的知識交換，在現實生活中交流。

閱讀拉近與港距離／洪雯（立法會議員）

洪雯說她小時候家境不太富裕，她在內地居住的城市位處偏遠，「基本上沒什麼文化生活」，她一有機會看書，哪怕內容質量一般，她都視若珍寶。洪雯還記得中學時儲錢買《紅樓夢》，反反覆覆看了好多遍，說隨便揭開一頁「（內容）都很入味，可以往下看個不停」。《紅樓夢》的人物啟發她「人生有很多可能性」，人的高低貴賤並非取決於社會地位，無論是在小城市，還是大城市成長，大家都在同一條起跑線上。亦因為書，令2010年來港的她對香港一點也不覺得陌生，金庸的《射鵰英雄傳》、《台港文學選刊》等文學作品連結她和香港。

洪雯最近讀到印度裔美國神經外科醫生Paul Kalanithi所著的When Breath Becomes Air，書中記錄Paul Kalanithi的抗癌經歷。作者36歲時即將完成10年極嚴格的醫學訓練，正要迎來人生新階段，卻發現自己患上末期肺癌，洪雯有感他本為救人於生死的醫生，轉眼變成病牀上等待被拯救的病人，思考何為生死。最觸動洪雯的是作者確診癌症後，不像坊間小說描寫般黯然離開伴侶、不佔有伴侶的餘生，反而珍惜所愛，勇敢地向女友求婚並藉醫學手段輔助誕下一名女兒。到Paul的生命走至盡頭，他決定不使用呼吸機，安詳地迎接死亡。

洪雯說這本書除了有醫學知識，還讓她對醫生這個職業、醫生和病患的關係、病人與親友及愛人的關係有更深層的思考。她說閱讀令她了解別人的思想和生活：「在這個世界我雙目未能及的地方是怎樣的？」而且還能解壓，一本書能有這麼多美妙效果，她希望生活在「手機時代」的年輕人能放下手機，拿起書本，重新建立attention span（注意力集中長度）。

買的不是書，是智慧／林妙茵（資深新聞工作者、專欄作家）

花錢買書，買的不止是厚重的實體書，更是書中沉甸甸的知識，林妙茵說看一本書就能獲得別人多番努力才結出的思想果實，她覺得很划算。看林妙茵平時寫的專欄，或是在facebook發布的文章，總在計數，她今次介紹的書正好也是教人如何睇數計數。

她說記者大多是文科人，很抗拒研究數據，甚或對數字不太敏感，但是很多新聞涉及比較和運用數據，稍有不慎便會出錯，甚至誤導讀者，更應注意如何分析數據。

「數字不騙人其實是真的，問題是報道得不準確，或者數字計法基礎有變，整個context（事件背景）不完整的話，理解就會有偏差」，譬如說她讀到How to Read Numbers: A Guide to Statistics in the News (and Knowing When to Trust Them)，當中提及《衛報》於2019年10月一則報道，指英格蘭和威爾斯的hate crimes（偏見引起的仇恨犯罪）數目翻倍，但作者另留意到有數據顯示社會對種族歧視和同性戀的態度緩和，hate crimes增倍似乎不合常理，深究才發現數字增加的部分原因是當地警方對hate crimes的定義更敏感，辨識和記錄到更多有關個案，即計算基礎有變，因此無法直接跟過往數字比較；本地類似例子可見去年中電港燈加電費，加幅「按月」跟「按年」增的單位數與雙位數比較，這裏不贅。她笑言她不時會拿這本書出來看，在大學講授新聞課時也會要求學生閱讀入面一些章節。

她說書時常是她做新聞，或者寫專欄的靈感來源，她買一本書便能買下作者的智慧。縱使現在有各樣娛樂消遣，她也不曾放棄閱讀。

透過閱讀裝備自己／彭艾烈（「眾囚書」發起人、健身教練）

2015年彭艾烈（Rizzy Pennelli）因「蠔涌爆炸品案」被判監3年10個月，在荔枝角收押所還押期間，遇到一名有健身習慣的囚友，他向囚友借了Convict Conditioning: How to Bust Free of All Weakness–Using the Lost Secrets of Supreme Survival Strength（《囚徒健身》）來看，他一看入迷，出獄後至今仍不時閱讀此書：「每次看都會喚醒我（健身）的初衷。」

彭艾烈說《囚徒健身》描述一名在囚20年的美國囚犯Paul Wade的監獄健身經歷，是徒手健身的入門教學書，他認為現今社會的健身主流追求肌肉線條和美感，這本書卻着墨肌肉訓練造就身體的功能性、柔韌性、力量等，作者亦提及健身如何讓他在數年獨立囚禁的日子保持理智，以及在不友善的環境下保持自尊，引起彭艾烈的閱讀興趣，並從此鑽研健身方法：「究竟最有效的健身法是怎樣呢？」

彭艾烈遙想入獄初時，朋友會探望他，但沒多久所有關心和問候都消失得無影無蹤，只好看書和健身度日：「打開書本的世界探索，書中的主角變成我的朋友。」他出獄後將健身這個興趣化為職業，亦發起「眾囚書」為在囚人士免費提供書籍，「希望他們透過閱讀裝備自己」，學習多一項技能有助更生。

從書中尋找共鳴／Ali （銷售員）

每日工作9小時的Ali早起上班，夜晚下班後冲涼吃飯睡覺，這樣的生活日復日循環，她漸漸忘了上一次好好坐下看書是何年何月。與其說她不愛看書，倒不如說她不愛看要「花時間」看的書，她說看Netflix劇集和YouTube影片至少還能「電視汁撈飯」，同時滿足她娛樂和生存的需要。但看書？「飯菜的汁液會弄髒書本，而且揭來揭去不方便。」

問她最近看過什麼書，她說是街拍攝影師江冬祈寫的《哪怕天色再暗》，因為書中每個章節都像散文一樣短，她得閒翻開看一看，便能讀完一個章節，不用擔心讀過的情節未能連貫，她說她看小說時，隔好久才看下一章，會忘了之前的內容，又得重看一遍。她說她從前也是書蟲，會追梁望峯的長篇小說和倪匡的衛斯理系列，余華的《活著》和楊絳的《我們仨》她百看不厭。不過自兩年前告別不用為生計煩惱的學生時代後，她疲於奔命，每天下班只想趕緊倒頭大睡，漸漸沒意欲去閱讀。

從前她會挑特定類別或指定作家的書來看，渴望從中找到思想共鳴，逃離與她話不投機的人群，想着「至少這個世界還有人跟我站在同一陣線」。她現在卻不想「看書也要動腦筋」，只覺得閱讀密密麻麻的文字讓她疲憊不堪，宛如一堆看不懂的摩斯密碼。

內容整合˙星期日小隊

編輯•王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao