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為閱讀加溫

【明報專訊】兩天後是世界閱讀日，昨天開始是「香港悅讀周」，剛有份拿下香港電影金像獎最佳編劇的李春暉說，師父教落做編劇最緊要寫得開心，閱讀合該也是愉悅的，因為一般情况下都是自主選材，不論何時何地，隨手拎起就能打開一片天，不似上課要跟從課綱啃課本那樣死板，可是閱讀周的聲勢還是比其他盛事周來得微弱——雖然這也反倒配合了閱讀所需要的靜態環境。今期由我們來為閱讀加溫。如果你也因各種事務繁忙久久未曾拿起過書本，邀請一讀大家的讀書分享，然後按心情氣氛選一本書，一起投入閱讀世界。

見山除了賣書也有出版書籍，書店關門後郭梓祺訪問了剛出版新書《真亦幻》、也是他念書時的老師樊善標，書中寫上世紀中後葉的香港文人和文壇，當中的傳奇故事據說也可寫出一齣《一代宗師》的文學版。

落戶7年見證深水埗大南街向文青靠攏然後由盛變衰的合舍，今起也進入倒數，王天仁親筆撰文寫下小總結，回頭看，到底「文青之鄉」有無將街區士紳化？林康琪寫世界各地因抑止氣候暖化不力而被告上法庭的案件，當中有輸有贏，而文中提及的「greenlash」，又讓人想到近日政府推動垃圾徵費及「走塑」時遇到的一些反響，氣候暖化這難題，靠法庭可解決幾多？

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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