明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

{編劇達人}李春暉 千迴百轉 難離編劇 憑《命案》奪獎 自嘲「感性又清高」

【明報專訊】上周日香港電影金像獎頒獎禮，游乃海、李春暉憑《命案》榮獲最佳編劇。相較三屆得主游乃海的輕鬆自若，首度獲獎的李春暉略顯緊張，雙手捧着自稱全晚第一張紙仔，向生命中的恩人們一一道謝。由記者邀約到正式對談，李春暉不止一次提醒，他不會說一個勵志熱血追夢的故事。台上自嘲編劇「又感性又清高又窮」，他受訪時強調這份工確實好玩有趣。「不過好慘烈啫。」以精闢用字，這位最佳編劇補上一記回馬槍。

捨穩定工作 帶6000蚊回流

執筆寫故事的經驗多得很，李春暉這次要親口解構自己的人生。「真係好奇怪啊接受訪問」，閒談間他不時「反客為主」問問題，果然記者本性難移。未成為編劇以前，李春暉曾經相繼在《明報》文教組和《明周》文化版任職記者，撰文介紹電影，訪問過不少當紅明星。說短不短的三年記者生涯，與他踏足影視圈的契機有莫大關係。

進入故事高潮前，先回帶認識一下主角的背景。1993年正值九七回歸前移民潮，十三四歲的李春暉在香港讀完中二，便跟隨父母移居英國。本來升大學想選擇傳理系，奈何母親擔心做前線記者安危，他最終升讀看來「有用」的經濟系。

畢業後在會計師樓實習，做華人生意，可預視會是一份穩定工作，他卻覺得不開心。「如果我是那些好熱血、好正面的人，我就會告訴你『我想追求夢想啊』，但其實我不是的。」單看後續經歷的確熱血，廿幾歲人決定隻身離開家人，帶着扣稅2000元後尚餘的6000元人工回流香港，向母親宣稱兩個月內找不到工就返英國。

其實李春暉不是青春電影中的追夢小伙子，只是審視自己沒什麼一技之長，「都自卑嘅坦白講」。成績最好可能是初中中文科，加上有親戚做過文字工作，他回港的決定似乎順理成章。

談及文字工作，很多時聯想的是作家，「我不是一個很自信心十足的人，覺得自己中文輸蝕咁多年，所以諗住做不到作家了」。少不更事，李春暉說當時的想法恐怕得罪全行，「諗住編劇可能都是負責影像的東西，文字需求可能無作家咁多」。粗略想過當編劇，但他2003年回流後先從記者起步，慶幸耗盡6000元前找到《明報》的工作。

採訪巧遇導演 3日寫60頁劇本

記者與編劇同是文字工作者，同樣需要做大量的資料蒐集。他觀察到其他編劇出身的人，向受訪對象發問比較不着邊際；他則習慣做足準備，全靠累積下來的訪問技巧。當年《明報》文教版夏天休刊，他被借調突發組，見過碼頭欄杆懸掛一個袋，主人是下海游泳沒再回來的老伯，又報道過在球場鋪路中途猝死的事件。遇過很多人生無常，成為日後寫劇本的養分。

李春暉沒有忘記編劇興趣，任職《明報》首年亦是唯一一年獲花紅4000多元，他用來報讀電影編劇家協會的編劇班，遇上第一個編劇老師陳慶嘉導演，李春暉開始與影圈中人有交集；另一次因訪問與馬偉豪導演結緣，隨行正是他的編劇陳詠燊。後來李轉職《明周》，自覺對風格化的寫作要求力有不逮，打算回英國進修電影，「全部家人在英國，其實我無成本」。

陳詠燊恰巧找上門來，得悉李春暉想去讀書，便提議他不如來與馬偉豪導演工作。其實在那之前，李春暉已經初嘗編劇滋味。2003年他還在《明報》時，受邀為馬偉豪執導電影《煎釀三寶》「秘撈」。當年香港與內地簽訂CEPA，合拍片剛剛起步，團隊知道李春暉懂得打字又讀過編劇班，所以問他有無興趣撰寫供內地審批的劇本，「送審稿和最後拍出來的那部戲，那時候還容許是兩件事來的」。他毅然請假一整周，只有大綱在手，由零開始打造整份劇本。「咁都好開心㗎，買晒乾糧。」閉關邊寫邊喝茶，他記得有天見頭暈，或許中國茶實在太寒涼。

李春暉做記者3年，轉職編劇之時，港產片正值青黃不接的階段，「剛剛開始想發展合拍片，完全不知道怎樣的時候，票房不好的」。市道差人工差，編劇工作的薪酬僅僅夠他過活，比任職《明報》還要少了1000元。幸好工作模式讓李春暉不斷磨練，馬偉豪導演拋出幾句構思，他便要回去寫大綱、分場、劇本。「反而現在的編劇，可能無我們那時寫那麼多，我基本上是每個月都要寫劇本的。」他算很幸運，其中一份劇本成功拍成電影《摯愛》，背後是更多沒有下落的稿，「我又不覺得是浪費，是一種鍛煉來的」。根據非正式統計，李春暉說自己通常想四、五個故事，可能有一個成為作品。

捱更抵夜是編劇的日常，尤其開拍時間緊迫。他只用了3天時間，寫成《狗咬狗》足足60頁的初稿。寫《摯愛》的時候，他住在大坑唐樓很小的一人單位，浣紗街出名猛鬼。「半夜寫寫吓稿，成間屋震啊，我話真係咁猛嘅？但稿真的很趕，好驚好驚，結果還是坐下來繼續寫。」翌日看新聞，他才知道香港昨晚感受到台灣地震。

曾患情緒病 誓言絕迹影業

《狗咬狗》2006年上映，下一部再列李春暉為編劇的電影，已是2017年的《狂獸》。中間那段時間發生了什麼事？「有好大段日子都無電影，因為我本來是誓神劈願不再返去做電影㗎啦。」那幾年他公事私事碰上很多難關，患上了情緒病。

鄭保瑞拍攝《意外》一作，李春暉是接手的第9個編劇，最終因情緒病沒有落筆，「阿瑞都很好，他仍然落我（名）做編劇助理」。籌備《意外》一年多，李春暉每天從下午4時在銀河映像工作，直踩到清晨6時。家人不在香港，他必須獨力承擔租金和生活費，編劇人工低，唯有不斷尋找兼職。那時他每天早上7點多回家睡四、五小時，又要起牀處理兼職工作，下午3時多再啟程往銀河映像。這份工年中無休，只有大年初一會放假。

「行內應該無乜邊個（電影）編劇，是可以只接一個劇本而夠生活的。」電影編劇底薪不算太低，然而有開戲才有收入，「可能中間停了幾個月到半年，咁其實嗰度好甘㗎嘛，無收入㗎啦」。市場轉變亦影響編劇收入，以前或許一年能拍兩部戲，後來合拍片需要送審，牽涉的人和錢更多，等候時間也就更長。

編劇生活如此不穩定，大家怎樣撐下去呢？ 李春暉想了一會，答說或許有些人沒那麼辛苦，「很多人選擇（同時）接幾個劇本，這邊談那邊談，多拿一些（寫稿）時間」。入行19年，他大抵算是低產的編劇，一直堅持不想同時接戲的原則。「我覺得很辛苦的，要我同時間想不同的故事，因為我覺得專心思考一件事是比較好。」他選擇在寫電影劇本的同時，接其他較輕鬆的兼職，譬如寫港台電視劇的劇本、做專欄作家、為堪輿學家楊天命處理文字工作。無搞電影那段日子，他靠兼職過活，卻是掙最多錢的時候。

《命案》角色如自己人生

為何最終又重投電影火坑？源起是游乃海與《命案》。2011年，李春暉已經多番回絕其他電影的編劇邀約，但當游乃海遞來《命案》構思時，他還是答允了。「仰慕」恐怕太肉麻，李春暉改用「敬佩」形容這位編劇前輩。以前他和其他後輩會像輪街症一樣，排在游乃海的門口等候賜教，「（像）𡃁仔站在那裏，乃海又會很認真地看、幫你想（劇本），甚至他那天半夜都打給你，『喂，我諗到啦，可以點改點改……』 」

《命案》劇本牽涉玄學，正好是李春暉熟悉的範疇，角色更像他的人生寫照，「我自己經歷了幾年情緒病，（《命案》）那個角色其實就是一個這樣的人」。當時一位李春暉很敬佩的人解釋，在中國傳統「有為、無為」的概念中，「無為」並不是指什麼也不做，而是在適當的時候做適當的事。

「你都可以說，我可能在電影行內也有些心願未了。」以前每一部電影過後，李春暉都在找別的工作，因為編劇捱更抵夜的過程實在太痛苦。有次見工對方卻說：「但我覺得你還是很喜歡電影，不如你諗吓係咪做電影先啦。」離開電影圈幾年，再遇上敬佩的編劇和適合題材，李春暉決定接手，「將來就無點諗嘅，就幫乃海搞囉」。

這次獲金像獎最佳編劇固然開心，他坦言游乃海才是《命案》的靈魂，他只是幫忙「生個仔出來」。「我不會好覺得命案是我自己的作品」，李春暉打趣道，「這樣好倒我米，本來靠做訪問就是想多些人找我工作」。

奪獎一刻 道歉亦道謝

年輕時對於編劇這份工沒什麼目標，現在他似乎更明確：「我想寫一個自己滿意、喜歡的作品。我覺得要做到這件事，起碼條件就是要專心一意」。一心一意寫一個劇本，或許有了這樣的機會，李春暉才會甘心。香港電影圈的生態，似乎需要編劇一心幾用，不過他深知有理想就有代價。「你可以說我天真，這樣（專心創作）的機會可能是不存在，但我嘗試緊創造。」

金像獎對李春暉有何意義？他說答案很無厘頭。頒獎禮過後，不論相熟或是久未聯絡的朋友紛紛傳來恭賀信息，他足足覆了一整天。以為信息太多才要覆到晚上10時，事實是他逐一詳盡回覆，最長那則有A4紙那樣長。

頒獎台上形容編劇「感性」，台下的李春暉坦言已經美化過，「其實我是情緒化的，我之前也有情緒病呀。所以我其實覺得自己不是很懂得做人的，我會得罪人的」。回想年少輕狂的脾氣、創作的執著，他藉機會向每個朋友道歉亦道謝。「（如果）無厘頭說抱歉，別人又會覺得你不知道有何居心。現在我這樣說，他們又會自然一點。」得獎感言中他說了21次多謝，感激之情鉅細無遺，「對我來說，（獲獎）暫時最珍貴其實是這件事」。

台上鞠躬致謝，李春暉說他一定會繼續下去。他解釋所指的不只是當編劇，而是繼續嘗試做一個好人。師父臨終前勸勉他「要開心咁寫開心咁度」，心境雖未達到，但他一直銘記於心。觀察上一輩的編劇創作，他們相信要痛苦地磨出來的，「諗諗諗諗諗，死諗爛諗到一個階段。然後不是你自己諗到，是天賜一個契機， 你突然間靈光一閃」。來到新一代的編劇，究竟會否有一種很開心的方法？李春暉還在摸索。

《命案》過後，他曾經對游乃海說，「你又說創作好開心，幫你搞《命案》咁辛苦嘅。游說：『唔係吖，諗到係好開心㗎。」我說：『但是過程好痛苦呀嘛大佬。』」記者眼前的編劇笑了幾聲，「 我想要開心先做到下去」。編劇工作並非一面倒痛苦，李春暉想起三更半夜在公司很肚餓，一群人拿出雪櫃剩餘的齊齊開飯的畫面；在拍攝現場，就算他怕人多，但依然會被團結氣氛觸動。

「其實可能比你做很多工作都開心」，李春暉不忘補充：「雖然係好窮。」剛剛才接過金像獎，目前他手上未有傾成的項目，「 我坦白跟你說，我這一刻都是沒有收入的」。

文˙ 朱令筠

{ 圖 }黃志東、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 周淑樺

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞