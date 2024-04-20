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e新品：Panasonic變頻式窗口冷氣 節能最多56%

【明報專訊】踏入4月下旬，代表漫長的夏季即將來臨，又是家中冷氣機大派用場的日子。如計劃買新機，可留意Panasonic今年推出的一系列窗口式空調機，包括Inverter PRO變頻冷暖HZ系列、變頻淨冷HU系列，以及Inverter Lite變頻淨冷SU系列，以帶來更節能、智能、舒適的體驗。

Wi-Fi遙控 故障代碼方便維修

3個型號均獲1級能源標籤認證，其中Inverter PRO系列更憑藉高效能設計，超越1級能源效能標準10%，製冷季節性表現系數（CSPF，計算冷氣機滿足建築物所需的製冷量與其對應的耗電量，數值愈高冷氣機愈省電）屬同級別產品中的頂尖。與傳統定頻窗口機相比，新系列的節能效果最高可達56%，大幅節省電費開支。此外，採用雙風扇摩打設計和隔音物料，夜間使用也保持舒適寧靜，打造理想的睡眠環境。

Inverter PRO系列全線搭載內置Wi-Fi功能，透過Panasonic Comfort Cloud應用程式，用戶可隨時隨地遙控家中空調，提前開啟或及定時關閉都輕鬆搞定。同時，程式還支援多用戶控制、電量監測、開關時間排程等實用功能，甚至能顯示故障代碼，大大提升使用和維修便利。它們亦配備了Panasonic自家的nanoe X Generator第三代技術，每秒釋放高達48萬億粒nanoe X納米離子，是第一代的100倍之多，藉此抑菌除毒、去除異味、中和致敏原等，全方位淨化空氣。●

Panasonic Inverter PRO

—Wi-Fi 變頻式冷暖窗口機HZ系列

售價：$7380起（3/4匹）

Panasonic Inverter PRO

—Wi-Fi 變頻式淨冷窗口機HU系列

售價：$6680起（3/4匹）

Panasonic Inverter LITE

—變頻式淨冷窗口機SU系列

售價：$5280起（3/4匹）

查詢：2833 0955（信興）

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