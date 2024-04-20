Sennheiser播歌兼任運動教練

手指一點控制播歌

MOMENTUM Sport搭載了新設計的10mm驅動單元，低音更有力量，營造振奮人心的運動音效。半開放式聲學設計能夠提升佩戴舒適度，減少噪音之餘，同時提升環境感知力。自適應主動降噪功能可自動阻隔嘈雜的健身房噪音，專注於鍛煉；透明模式則可輕鬆與周圍環境互動，適合戶外訓練或團體運動。

耳機為多種運動場景提供穩固的佩戴體驗，用家可據個人喜好，選擇合適尺寸的矽膠耳塞和耳翼，即使激烈運動也能牢牢固定，不易掉落。IP55級防水防塵性能，可應對雨水和汗水的考驗。堅固耐用的充電盒採用矽膠外殼和掛繩設計，方便攜帶，並具備IP54防濺性能。加上智慧操控界面支援Fast Tap手勢，毋須精準點按耳機，輕輕一點即可控制音樂播放，非常適合運動時使用。

耳機還內建了先進的運動監測功能，機內配備了心率感測器、體溫感測器，後者可幫助用家更好地管理體能，降低體溫過高的風險。同時，耳機可以無縫連接多款熱門的健身品牌裝置，如Strava、Apple Health、Garmin等，分享來自不同感測器的數據；亦可完美支援Polar Flow App，追蹤訓練進展並獲得訓練建議。耳機在德國慕尼黑工業大學經過嚴格測試和驗證，品質有保證。●

Sennheiser MOMENTUM Sport

連續聽歌時間：7小時（開ANC）、7.5小時（關ANC）、30小時（耳機連充電盒）

充電：1.5小時完全充電、10分鐘快充播放45分鐘

其他：無線充電、主動式降噪、藍牙5.2

重量：約6.4g（單耳機）、91g（連充電盒）

售價：$2850

查詢：5803 1620（Sennheiser）