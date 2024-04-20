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Nothing $399性價比王 AI+硬件頂級降噪

【明報專訊】Nothing的透明電子產品令人印象深刻，而CMF是Nothing旗下的低價品牌。新推出的Buds Pro真無線耳機雖非透明機身，但延續簡約設計；更重要是性價比吸引，$399的機價已融合頂尖的主動降噪技術、通話降噪演算法、動態低音增強驅動器，帶來純淨的聆聽體驗。

演算法幫手 輸出澎湃低音

降噪功能上，Buds Pro採用混合式主動降噪，透過6個高清收音咪再配合軟體演算法，捕捉和過濾5000Hz頻率範圍內、高達45分貝的噪音。先進的風噪抑制演算法和設計得宜的風孔開口，大大降低風切聲等干擾。而在通話方面，Buds Pro運用了基於2000萬個聲音樣本訓練的Clear Voice AI降噪演算法，搭配6個米高峰來收音，即使在嘈雜背景下，也確保通話雙方的語音清晰傳遞。Buds Pro的音質表現亦有驚喜。它採用由高彈性液晶聚合物（LCP）和聚氨酯（PU）製作的CMF訂製驅動單元，輔以Ultra Bass實時低頻增強演算法，從而表現出強勁而精準的低音輸出，記者試聽時感覺震撼力十足。此外，通過擴大耳機後腔排氣孔改善氣流，中低頻飽滿，高頻更清脆透亮，整體音質相當不俗。

Buds Pro的續航力和使用體驗也令記者印象深刻。若關上主動降噪功能，單次充電最長可11小時不間斷播放，搭配充電盒更可延長至39小時。另支援快充功能，充電10分鐘便足夠播歌5小時。用家更可透過手機Nothing X專用App，根據喜好全方位設定Buds Pro，包括按鍵控制、降噪模式切換、EQ均衡器調節等。若開啟遊戲模式，更可進一步降低音訊延遲，帶來猶如親歷其境的聽覺體驗。●

CMF Buds Pro

連續聽歌時間：6.5小時（開ANC）、11小時（關ANC）、39小時（耳機連充電盒）

充電：10分鐘快充播放5小時

其他：IP54、主動式降噪、藍牙5.3

重量：約5g（單耳機）、54.5g（連充電盒）

售價：$399

查詢：3106 3338（Nothing）

相關字詞﹕冷氣 變頻式 音樂 Cambridge Audio 耳機 降噪

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