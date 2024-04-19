台中地表上的洞窟 歌劇院跟隨伊東豐雄「身體冒險」

歌劇院具有公共建設與展演空間的雙重身分，使其在空間判讀上，平添一道具有菁英色彩的進入門檻，畢竟能充分體驗歌劇等藝文活動所需具備的文化資本，並非人人皆有，這道門檻變相將普羅大眾隔離於此類空間之外，這在台中歌劇院落成之前，其他展演空間並非恆常對公眾開放的設定也可見一斑。

實踐「開放的展演空間」

伊東豐雄對此現象，從建築本身的形式，到空間使用的規劃，乃至建築體外的造景空間，都始終緊扣開放的訴求。意圖打破論述門檻及空間隔閡的案例其實不少，倫敦泰特現代美術館（Tate Modern）的渦輪廳（Turbine Hall）便是當代藝術的著名案例，渦輪廳每年邀請藝術家創作大型裝置作品，這些作品能與觀眾互動，毋須專業藝術背景即可欣賞和參與。伊東豐雄則將「開放的展演空間」理念再往前推進一步。

伊東豐雄發迹於1960年代的日本，受到戰後經濟復蘇，以及對應的「代謝派」（Metabolism）理念影響，他將建築視為不斷回應環境與趨勢需求的增生有機體（代表作品有黑川紀章的中銀膠囊塔，已於2022年拆除），這樣的建築理念在當時經濟高速發展的日本，逐漸演變成機能導向，並落入觀念凌駕實用的窘境。因此，伊東豐雄在離開大阪萬博的工作後，便回到自身對建築的思考，並以其所謂的「身體性」（しんたいせい，physicality）作為空間設計的主要方針，其後作品不乏對結構、自然、社群等議題的探索與嘗試。

在台中歌劇院，我們能看到不少伊東豐雄過往作品的痕迹與思考的延伸。從最早被稱為「地表上的洞穴」的中野本町之家，其特殊的封閉結構融合幾何空間設計，以及仿效自然光源的採光邏輯，到仙台媒體中心對自然定義的思考，以及從管狀結構延伸至如今的洞窟狀有機結構體，似乎都在台中歌劇院中開花結果。一個理想的公共空間應該長什麼樣子？「無論有沒有什麼特別的需求，只要來到這個地方，都可以按照各自的心意隨心度過屬於自己時間的場所。」伊東豐雄解答仙台媒體中心的設計理念時曾如此說道。

結構曲線銜接「綠地」

台中歌劇院的外圍景觀在一片綠地造景的基礎上，設置了數條看似隨機延伸的行人步道與蜿蜒水道，並在大門前匯集成一片供群眾聚集的廣場，這些蔓延的步道提供數個進入歌劇院場域的可能，進而打破展演空間的封閉感。

在建築結構上，伊東豐雄使用極其複雜的3D建模技術，針對歌劇院的聲學需求，以及複合展演空間的特性作特別的設計調整。其猶如地穴般的結構並不止步於建築物的邊界，而令其藤壺般的立體結構猶如被刀刃切削，結構體直接裸露於外牆上；這些扭曲的結構線條完美銜接綠地造景的視覺設計，進而突顯設計師對開放的追求。同時，歌劇院放棄使用傳統樑柱結構，改用類似3D列印的模式逐層向上堆砌結構體，使不同大小及空間形體的展演空間毋須額外加強結構，便能達到與傳統建築建造方法相同的效益，而一樓（地面層）大廳的廣闊空間提供更好的公共空間體驗。經由多方策劃，商業空間進駐歌劇院，空間定位不再受限於單一用途，並在地方社群裏提供更多樣化的用途，進而提升民眾使用空間設施的意願。

同時體驗室內外空間感

中澤新一的散文集《雪片曲線論》曾提到西藏建造禪宗寺院時，雖然無法直接使用自然本身建構空間，但在進入使用幾何學所建造的建築時，依然能感受到自然。伊東豐雄在台中歌劇院對空間表裏與自然之間的思考，或許受到其日本文化背景中的「壺中」一詞影響。壺中是日本茶室建築的別稱，這個空間的概念除了建築本體及室內設計，也涵蓋了其室外環境的規劃。在狹小的茶室中經由空間規劃，使觀者能同時體驗室內與室外的空間氛圍，這個曖昧的空間感進而提升茶室中的感官體驗；但我認為伊東豐雄將此概念更進一步延伸到他所謂的「身體性」脈絡之中。這令我聯想到英國雕塑藝術家Antony Gormley於2007年發表的作品Blind Light，在一個封閉的玻璃屋中釋放大量霧氣，使漫步其中的觀眾產生置身戶外的錯覺。觀眾同時在體驗這個作品的奇異氛圍，也成為這個作品被外部觀看感受的一部分。不論種植多少植物，採用多環保的綠建材，我們終究難以在都會中心地帶將自然再現，但我們可以解析自然環境的特質，將其應用在建築的結構表現上，獲得近似的身體感。伊東豐雄將洞窟的空間結構特性與對應的光源及水體相結合，在此架構下使商業與展演等活動在其中順勢發生，而自然得以彰顯。

作者簡介：一個建築系中輟生的兒子

文：陳世耀

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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