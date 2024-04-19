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開眼 大都會文藝誌

【奧斯陸】毋須完美的文藝

【明報專訊】滿島光在台灣音樂節「大港開唱」中演唱王菲的《夢中人》，片段在社交網絡廣傳，有人大叫正，大讚滿島光氣質好，同時有人着眼在她的演繹，笑她走音難聽這樣那樣，其中最惡毒的當然是拉埋最近在演唱會中演唱《夢中人》的陳蕾落水，不乏像「好聽過陳蕾」的留言。

陳蕾演唱會的言論：「會擁抱所有嘅瑕疵……走音嗰啲由佢走，人性嚟㗎嘛，呢啲都係我當下嘅情緒。」說穿了文藝的本質。姜濤也好，陳蕾也好，不用完美，不用客觀地計分數，只要有一個獨特的特質氛圍或文化表象與符號，人們就可以特別偏愛，就可成為經典。歌手如是，作品亦是。

最近喜歡的電視節目，一樣屬於這類別，像剛播完第二季的《東京風雲》（Tokyo Vice）。劇集講述1990年代在東京當記者的美國人Jake Adelstein為報道真相而闖進日本黑幫世界，與當時最有勢力的黑幫組織為敵。作為記者，他唯一的武器就是報道黑幫的罪案，把他們繩之於法。不過，他愈是接近真相，愈是發現他的敵人不止是黑幫，而是日本整個權力系統。警察、傳媒、政府所有機構都與黑幫有千絲萬縷關係（所謂的deep state），新聞根本不如大家想像般有能改變世界的能量。

Tokyo Vice好，是因為夠真實。故事改編自真實故事，主角Jake Adelstein真有其人，劇集改編自他的自傳；他只用5年時間便精熟日文，成為首個能夠通過新聞考試制度的美國人，在日本主流大報擔任罪案記者。所以不得不佩服飾演他的演員Ansel Elgort，雖然懂日文的人一聽便知他的程度有限，但至少在劇裏講得似模似樣，沒有日本知識的人大都會相信他的日文十分流利。要知道他只有數月時間準備角色，能夠由不懂日文到能夠在純日文的場景裏表現自然，實在有一定難度。

劇集的另一樣真，在於呈現有真實質感的東京，色調與燈光的運用都拿揑得很準確，不是一般鬼佬眼中的日本。這全歸功於嚴謹的製作：第一季的製作費高達8000萬美元，參與製作的團隊，包括具豐富日本拍攝經驗的荷李活工作者，在劇集拍攝半年前就到達日本，處理所有製作事項；有別其他美劇大部分借CGI（電腦合成影像）或廠景扮日本的做法，劇集過半數場面都在日本現場拍攝，更是罕有地獲得警察批准在遊客熱點淺草拍攝的外國劇集。

劇集非完美，但無需要完美。單是那些懷舊日本歌曲，那些細心挑選的東京街頭及酒吧，那1990年代經濟泡沫剛爆破的日本的情緒，全都足以令人沉醉於劇中。這段真實的日本黑幫歷史本身就很引人入勝：看着一個外國記者如何在日本成功「擊退」黑幫首領，尤其是第二季的節奏加快，劇情更緊湊、更具娛樂性，就更是讓人看得停不下來。

文：陳Damon（長居奧斯陸，心卻在四海 借消費世界各國文化，提醒自己活在當下）

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