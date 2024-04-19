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開眼 藝述速遞

Friday Planner：女子作

【明報專訊】傳統藝術史由男性主導，女性藝術家在藝術圈的地位，近數十年有所提升。有海外美術館舉辦只展示女性作品的展覽，挑戰大眾思維；香港也正有多個展覽集中展出女性藝術家的作品。

黃竹坑畫廊PODIUM的三人展「漪界」，展出曹舒怡、阿納斯塔西婭‧科馬爾（Anastasia Komar）和朴昭榮3名當代女性藝術家的繪畫、雕塑和錄像作品。她們以女性主義及科技研究學者唐娜‧哈拉維（Donna Haraway）提出的「觸生世」（chthulucene）為逃逸路線（line of flight），結合獨特的美學軌迹和媒材創作，設想超越人類世（anthropocene）和資本世（capitalocene）的大敘事，以藝術探求自身如何成為不斷轉變的全球社群的一分子，與之共存。其中，曹舒怡今年新作《另一種書寫（朝夕不定的黏稠）》，由水基樹脂（aqua resin）、鋁、蠔殼碎片、壓碎鮑魚殼等材料製作，造型令人聯想起外星隕石，或像地球上的微型景觀。場內還有其他類型作品，讓觀眾思考藝術與當代生物工程的交叉點，以及人類身處氣候變化下的未來。

南區以外，位於東區的太古坊正舉行葡萄牙藝術家Joana Vasconcelos個展ArtisTree Selects: Enchanted Forest，結合紡織、燈光和裝置藝術。現場除了適合打卡，更步步引領觀者思考當代女性地位。其中Vasconcelos透過創作大型作品Valkyrie Seondeok，向亞洲女性君主善德女王致敬。另外，以布料編織物為材料創作的藝術裝置Enchanted Forest，像閃閃發亮的森林，靈感源自她身處香港城市的體驗和感受。期盼觀眾能透過藝術，與社會來一場多議題的深層次對話。

#女性藝術家 #漪界

#ArtisTree_Selects_Enchanted_Forest

[開眼 藝述速遞]

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