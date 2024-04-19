人機攜手繪畫 發掘藝術「另一種形態」

建構AI系統 探索「非人類之美」

鍾愫君接受訪問時表示，約15年前接觸計算（computation）時，她已在想「與機器共同創作意味着什麼？它的終點在哪裏？我要從何開始？」她說人們現時對AI的理解仍處於初始階段，要通過新技術和藝術實踐提出問題並不斷探索，以尋求答案，因此訓練AI模型，讓它們學習數據很重要。5代的D.O.U.G.通過學習鍾愫君的手勢、繪畫風格、神經網絡，再結合生物辨識數據和認知數據等，與她一同畫畫。鍾愫君在編寫和建構AI系統的過程，探索人類與機器的差異、人類的手在未來的作用、與機器共生的方式等，她視數據為創造性的意義。與D.O.U.G.合作後，鍾愫君認為繪畫已超越作品本身，變成了運動，變成了數據，變成了舞蹈，是一種全新形式，帶給她更深刻的喜悅，也對探索「非人類之美」作為一種表演和繪畫的概念感到着迷。

機器與腦電波「交流」 作品難辨人機筆迹

Us In Another Form展覽現場展出8件作品，放置兩部靜止的D.O.U.G.演示作畫情形，機械人旁亦有電視播放零碎片段，解釋鍾愫君與D.O.U.G.的人機協作過程。從影片可見，鍾愫君前額戴上裝置（E.E.G headset），在畫畫前先冥想，之後她遞上色碟，讓機械手臂上的畫筆沾染顏料，然後與D.O.U.G同時創作，鍾愫君畫一筆，D.O.U.G也跟着畫一筆，筆觸以點、線為主。一同作畫的是D.O.U.G._5，AI機械人系統與鍾愫君的腦電波聯繫起來，畫畫時回應她的生物回饋，即透過筆觸反映藝術家的心理及生理狀態。

鍾愫君說，展覽中分享多年來的創意實踐和研究，「技術層面上，展品標記了人類和機器創作過程的痕迹，我運用神經網絡、生物感測器、電腦視覺等進行實踐，但這不僅僅關乎技術，而是關於如何引入（人機協作）不確定和流動性，以及如何與他人分享這種體驗」。她在展覽介紹文字說：「這些作品是循環給予反饋的，它的呼喊和回應清晰可見。」不過作為觀眾，站在作品前細看，卻難以分辨哪一筆來自藝術家和機械人，沒有電視片段補充的話亦無法清晰理解創作過程，兩者在創作過程的交流回應或許有待逐點逐線拆解才能辨別。

Us In Another Form展覽

日期：即日至5月19日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：K11 MUSEA 6樓 K11 Art & Cultural Centre

詳情：shorturl.at/xDG01

文：何詩韻

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