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開眼 文化特別版

失落空間

【明報專訊】花10秒時間想一想，近期令你矚目的藝術品是什麼？是怎樣的創作形式？浮現腦海的是畫作、雕塑、書法、錄像，或沉浸式裝置嗎？

今期美藝客廳客席策展人黃宇軒推介的藝術品，是一家位於深水埗的地舖——由藝術家王天仁營運的複合藝文創意空間「合舍」。黃宇軒稱，王天仁曾說經常有人問他有沒有做藝術品，他總是回答「合舍就是我最大的artwork」。這件藝術品2017年起屹立大南街，如今迎來最後展示日子，明天起將一連10日舉行道別活動。

黃宇軒表示，七八年前的大南街較寂靜，後來愈來愈多咖啡店進駐，到掀起士紳化討論，變化難以預料。他指出，王天仁創辦合舍鼓舞人心，「原來藝術家都可以走落一條街裏，改變那條街的生態」，形容這或是「香港回歸後藝術史上重要的一頁」。合舍結業，令黃宇軒想起近來引發討論的「執笠潮」。早前facebook專頁「全港店舖執笠結業消息關注組」短短兩周吸納逾30萬名成員，網民紛紛分享街上執笠舖及人煙稀少的相片，嘲諷市道差，後來專頁也宣布執笠，成一時熱話。執笠潮可會影響藝文空間生存？黃宇軒認為經濟不景時店舖倒閉和減租，或反令藝術家考慮做些沒那麼「正路」的生意，但這難以預計，「地舖是很難很難做這些空間」。

在合舍這個具彈性及創意的實驗空間，什麼事情都有可能發生，例如曾舉辦酒精沙龍、各類展覽、工作坊、分享會，剛過去則有「香港文學生活館十周年感謝祭」。黃宇軒由此想起artist-run space（藝術家營運空間）概念。他指出，有些做公共藝術的藝術家覺得，與其在公共空間做雕塑或接受資助創作，不如自己營運喜歡的地方，讓別人看自己想讓他們看的藝術，一起聊天。「在一個很功利的城市，試着營運一個很不功利的藝術空間，令那個地方好像變成了一個作品。」

上月底藝術圈發生「抄畫疑雲」（見4月5日報道〈由藝評小風波 看商業藝術生態〉），惹來圈中討論，黃宇軒雖有聽聞，但沒關注太多，「這即使在圈內有激烈討論，但普羅大眾未必知道」。他提到，現時很多藝文空間非在大街，參觀者可能都是本來熟悉藝文圈，而合舍得意在於位處文青區的大街地舖，「人們會無緣無故撞入去，誤打誤撞看一個展覽」，這可令大眾去看和談論一些作品。結業不久的見山書店同屬多人逛的地舖，「未來香港是否所有文化藝術東西，都唯有走進工廈或一些偏遠地方呢？」他擔心未來討論展覽、作品的人變得更少。不過，他認為香港文化不會消失，會繼續有人研究，有人創造。

有人默默創作，也有人積極觀賞藝術。「抄畫疑雲」過去大半個月，無意中引發風波的藝術教育家馮美華，撰文講述對藝術生態的多年觀察。與此同時，設計界人士也在網絡上發生爭論，撇開誰對誰錯，同可藉事件探討本地文化交流空間，究竟是否夠廣、夠闊。

（美藝客廳‧十一）

「客席策展人」簡介

（黃宇軒，學者及藝術家，在大學任教城市研究，著有《城市散步學》及《香港散步學》。）

散聚有時——合舍和你說再見

日期：4月20至30日

時間：中午12:00至晚上7:00

地址：九龍深水埗大南街186號地下合舍

詳情：IG@formsocietyhk

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

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