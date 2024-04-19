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鄭保瑞重塑寨城日常 三不管以外老香港故事

【明報專訊】1994年九龍寨城完成清拆，人人怕的三不管地帶自此湮滅。它消失後的30年間，形象卻慢慢轉變，不再只是罪惡溫牀，創作人愈發投射緬懷舊香港的情愫。新科金像獎最佳導演鄭保瑞，新作改編自余兒的小說《九龍城寨》，寨城於導演眼裏又是個怎樣的地方？

九龍寨城獨特的建築面貌，內裏當局難以高姿態管治的社會狀態，引起無數西洋人、日本人好奇，他們攝影、著書記錄這座寨城；香港人則為它增添地下秩序的色彩，藉影視創作蒐羅它的蹤影。在1980至1990年代，九龍寨城相關的影視甚多，《香城浪子》和《跛豪》將此地聯繫黑社會，是為九龍寨城現身影視的基調；《省港奇兵》結尾在九龍寨城實景拍攝，戲中內地悍匪身受重傷，走入寨城找黑市醫生救治，警察則進寨城圍剿；後來《重案組》獲准在拆卸前的寨城拍攝，留下寨城最後的面貌。

拆卸後成文化符號 投射舊香港想像

九龍寨城拆卸後，它還是不時出現在大銀幕，《O記三合會檔案》、以九龍寨城為藍本的《三不管》和《追龍》都嘗試呈現寨城風貌；電視劇《城寨英雄》亦試圖還原寨城生活，不過有論者認為《城寨英雄》布景更似民初時期，可見重塑寨城面貌是拍攝相關題材的最大挑戰。既然困難，為什麼拆卸後仍要拍九龍寨城？社會學學者呂大樂為攝影書《黑暗之城：九龍城寨的日與夜》（City of Darkness: Life in Kowloon Walled City）中文版撰寫的序文指出，大多數人未曾在九龍寨城生活，甚至從未踏足，它拆卸後反而變成代表香港的文化符號——譬如亂中有序的生活和草根的活力，想像或許未必跟九龍寨城的現實完全相符，對舊香港的想像恰恰投射到九龍寨城這個文化符號。

鄭保瑞剛剛憑《命案》膺金像獎最佳導演，其新作《九龍城寨之圍城》又說起寨城的故事。原著小說《九龍城寨》由余兒執筆，講述虛構的幫派鬥爭，先改編成港漫，2016年在動漫節宣布開拍電影，8年後終於上映。改編電影既要再現1980年代的九龍寨城，又要拍攝動作場面，考驗導演功力。鄭保瑞接受專訪時透露，大概4、5年前才真正接手電影。

兒時寨城印象：恐怖與亂

他年輕時在太子、旺角一帶成長，很少跨區到九龍城，亦從未踏足九龍寨城。儘管未見過寨城的廬山真面目，年輕的他仍對它留有「恐怖」和「亂」的印象。有次他的親姊撞崩牙，母親打算帶她找寨城的牙醫補牙，但姊姊剛走進寨城便跑出來，向媽媽嚷着要離開，最後找其他牙醫補牙，「這是我對寨城的第一個印象」，鄭保瑞笑說。至於原著小說作者余兒曾兩次跑進九龍寨城，不過未留有深刻印象，反而記得寨城旁一間被大樹貫穿的屋。

鄭保瑞為電影蒐集資料後，發現寨城曾經腥風血雨，但被昔日影視誇大了。去到1980年代，許多黑社會已經遷出寨城，寨城更像是一個聚集小型食物加工廠、紋身店、商舖等的民生地方。他從叢叢訪問和書中回溯那個年代的九龍寨城，撩動心弦的是街坊小故事——街坊遺失東西，報警讓警察進寨城找回失物；一個懂功夫的叔叔為街坊做跌打……其中女傳教士潘靈卓的傳記《追龍》叫他最為觸動，潘隻身走入寨城做教育、令黑社會改過；後來鄭保瑞認識一個曾是黑社會的叔叔，他恰恰因潘而放下黑社會和毒品，甚至稱她為「大佬」，至今仍有聯絡，「我覺得很amazing，反而這改變到我對《城寨》（《九龍城寨之圍城》）這部戲的看法」。

他和創作團隊問過許多曾住九龍寨城的人，沒有一個人想一輩子留在寨城。「因為那裏真的很亂，又骯髒。但是你在外邊生活不到的時候，你就進去寨城，這裏（物價）便宜，裏面有工作。雖然環境不好，但是比外面（物價）便宜，令你生活得到，令你在那裏透一口氣，令你回過神來，找回自己的生活，儲錢出去買樓，接着就走了。寨城就是一個這麼奇特的地方。」他們繼續問下去，住過九龍寨城的人都認同它應該拆掉，「雖然大家不會留戀這個地方，但會回想在這裏生活過的時候」。

平衡寫實與漫畫感

余兒在小說中虛構了幫派鬥爭，他表示故事中的九龍寨城是依據現實來描寫，故事後期也觸及寨城遷拆；後來漫畫版也由余兒改編故事，起初主筆司徒劍僑設計的人物造型刻意偏離寫實，漸漸才被港漫迷接受。鄭保瑞改編電影版時需要在寫實與漫畫感之間平衡，他認為3種版本在同一個起點開始，3個版本的創作者各找方法來創作，「其實我覺得這樣的創作最有趣」。

《九龍城寨之圍城》電影保留小說中人物角色的關係，講述難民陳洛軍（林峯飾）誤闖九龍寨城，在寨城內結識兄弟，以龍捲風（古天樂飾）馬首是瞻，對抗大老闆（洪金寶飾）為首的惡勢力。故事和服裝、美術設計則嘗試貼近1980年代的寫實香港。鄭保瑞表示曾參考漫畫版的角色造型，但放在1980年代似乎並不寫實，譬如角色王九（伍允龍飾）在漫畫版穿得像清朝人，在電影版換成比較像《老夫子》中的飛仔造型；漫畫版的王九懂得金鐘罩，在電影版變成神打和硬氣功。另一角色四仔（張文傑飾）戴上那個時代較有可能出現的創傷用面罩，而非漫畫版中的硬身面具。

鄭保瑞透露《九龍城寨之圍城》總預算約3億港元，本來打算在內地搭景拍攝，但因疫情所限，才決定在香港搭建寨城布景，同時有機會拍下彌敦道和果欄等香港實景。由於鄭保瑞之前的電影《智齒》布景已被觀眾形容有九龍寨城的感覺，所以在《九龍城寨之圍城》選擇不放大骯髒一面，「我們放大這個亂，但是我們希望在亂中有序」。除了新作色調相較暖色，鄭保瑞也特意刻劃寨中的左鄰右舍。他跟演員討論人物角色時，也提到角色僅在身分上是黑社會，同樣需要面對難民和寨城遷拆的問題。

睇《蝦仔爹哋》 修天線 加插家庭回憶

為了讓電影更貼近1980年代的香港，電影細節顯露鄭保瑞的心思。他說黑社會其實亦有正職，龍捲風閒時就在髮型屋為街坊剪髮。他後期為電影配上許多對白，有潮州話、福建話等方言，譬如問隔籬鄰舍借電、在天台調校電視天線，後者甚至是導演親身經歷——父親跑上天台調校天線，他就在屋裏大喊是否調好、還有沒有雪花。他誠言，最有感覺的一場戲是寨城人圍在一起看《蝦仔爹哋》，也是他從前的家庭回憶，還特意找來盧海鵬聲演這段情節。「雖然這是一套很商業的動作片、類型片，但是我覺得它有空間，讓我們擺一些當日生活、當年香港的感覺。我反而覺得這是我做《城寨》（《九龍城寨之圍城》）最恨做的一件事。」鄭保瑞說。

電影結尾響起一首岑寧兒近年的歌曲，恍如連結1980年代的寨城跟當下的香港。鄭保瑞透露創作階段已經在聽這一首歌，他感覺符合主角陳洛軍的難民身分，他四處飄泊，以為終於落根寨城這一個家，但未幾又要面對拆卸的命運。鄭保瑞跟編劇歐健兒最想在電影呈現一種寨城精神：「這個地方很特別，但最重要是人。其實是否住在香港，我們住在第二個地方，一家人在那裏，那裏就是家。」

《九龍城寨之圍城》

上映日期：5月1日

預告片：bit.ly/4aUUTcd

文：嚴嘉栢

編輯：王翠麗

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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