high jewellery：意大利工藝 百件珍稀傑作慶百周年 閃耀雛菊 含羞草珠寶迎春

Damiani在1924年於米蘭附近的Valenza小鎮成立，一步步從小型金匠工作坊發展成國際品牌。金匠只以純手工製作每件珠寶，對設計和細節高度重視，只選用高品質寶石，從淨度、成色和切工等不同層面追求極致，令品牌贏得多達18次國際鑽石設計大獎（Diamonds International Awards），是該獎項的紀錄保持者！為慶祝成立100周年，品牌在米蘭舉行「Damiani百年慶典–100×100 Italiani創世頂級珠寶展」，在意大利國家級Gallerie d'Italia Museum藝術博物館舉行，強調品牌的純正意大利血統DNA，以作品說話，展示累積數百年的金匠技術和知識。「百年慶典創世系列」的100件珍稀傑作正好呼應品牌面世100年，演繹品牌精湛技藝、創造能力和歷史精神。

以珠寶演繹含羞草、沙漠花園

Mimosa含羞草系列是品牌的簽名式設計，不同尺寸形狀的鑽石表面上看似混亂，卻經過仔細切割和諧排列，以創新鑲嵌技術塑造出3D立體效果，展現金匠的精湛工藝。Mimosa Eternal Blue永恆皇家藍寶石鑽石頸鏈的焦點，是重達100.19卡位處正中的枕形切割藍寶石，寶石顏色深邃，在光線折射下，四周鑲嵌的鑽石進一步突顯藍色光彩。頸鏈具有多種佩戴方式，不僅是華麗的高級珠寶頸鏈，鑽石頸鏈與藍寶石鏈墜均可單獨佩戴，鏈墜也可搖身一變成為胸針。

誕生於1920年代的Margherita瑪格麗特系列，是品牌創辦人Enrico Grassi Damiani精心構思，亦是向當時的意大利王后瑪格麗特（Margherita of Savoy）致敬。系列從歷史擷取靈感，精巧的鑲嵌技術、別出心裁的設計細節，將傳統藝術美學與現代珠寶技法結合。系列每件作品均結合獨特的瑪格麗特雛菊花卉元素，每朵雛菊大小不同，中央花蕊鑲飾大卡數寶石，四周環繞優雅的花瓣，在光影中產生獨特色彩、立體層次與動態美感。特別為百周年設計的Margherita Desert Garden沙漠花園鑽石瑪格麗特雛菊鑽鏈中，雛菊就像被沙漠包圍的花園中現身，以無邊際的沙漠日出作為創作靈感，讓人讚歎大自然的美和光芒。18K黃金與白金製作的頸鏈主體，綴以鮮艷黃色與橘色鑽石，就像樹葉與花朵交織而成的華麗地氈，搭配單枚重達20.64卡的深棕色黃鑽鏈墜，格外矚目。

美好年代 珠光寶「戲」

Belle Époque美好年代系列呈現過往歷史的精彩藝術形式，展現品牌繼往開來、對時代風格的嶄新詮釋。19世紀末至20世紀初的Belle Époque被譽為黃金時代，充滿活力和創新文化，電影藝術亦在當時誕生。被形容為第八藝術的電影激發起人們無限想像力，鼓勵大家表露情感和發揮創意，而Enrico Grassi Damiani便以此系列向電影藝術致意。

金匠最新製作的Belle Époque Frame美好年代精彩輪廓彩鑽手環，靈感來自傳統的電影膠卷形象，膠卷框架精緻排列的白鑽，與每格中間的大卡數彩鑽，交織成精彩的珠光寶「戲」。電影是光影藝術，高級珠寶也是一樣。構成手環17個方形框架上的緊密鑲嵌白鑽，能增強中間的寶石經光線折射的燦爛效果，框架之間則以1枚長方形切割鑽石連結。每個框架中間分別鑲飾1枚採用明亮式、枕形、橢圓形或心形等不同切割與色調的大卡數彩鑽，按色調從黃色到橙色到棕色漸進排列，產生光彩耀眼的視覺效果。

傳說中的木佐祖母綠寶石

手工和設計是高級珠寶的重點之一，但不能否認，很多時更吸引大家眼球的是珠寶中的大卡數寶石。Fantasy Cut The Damiani Green Treasure of Muzo奇幻切割戴美安妮家族藏寶木佐祖母綠鑽石頸鏈，便聚焦在1枚奇幻式切割的木佐祖母綠寶石（Muzo Emerald），非常搶眼。大家未必知道Muzo祖母綠是什麼，它來自哥倫比亞，象徵產地的壯麗景致，被譽為隱身於山林之間的珍貴寶藏。Muzo祖母綠源自於許多傳說，其中最令人動容的是，相傳來自當地神祗特納（Tena），發現妻子芙拉（Fura）對自己不忠後悲痛而死，悔不當初的芙拉，從此以淚洗面，流出的每滴眼淚，都成了綠色寶石，也就是Muzo祖母綠。

品牌的珠寶匠在這條鑲滿祖母綠式切割和明亮式切割鑽石18K白金頸鏈，搭配了一顆接近64卡的木佐祖母綠。此頂級綠寶石當然不是傳說中的眼淚，而是來自Damiani家族的私人典藏，濃鬱綠色有如茂密熱帶雨林，頸鏈可多種方式佩戴，鏈墜可拆卸獨立佩戴。高貴美麗的設計造型，不難成為品牌流芳百世的故事。●

Damiani百年慶典–100×100 Italiani創世頂級珠寶展

日期：即日至4月28日

地點：米蘭Gallerie d'Italia藝術博物館

Piazza Della Scala

網址：www.damiani.com/zh_hk

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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