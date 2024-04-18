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beauty：美妝系列 設玩味色調 唇膏眼影滲入時裝美學基因

【明報專訊】雖說時裝品牌擴展美妝領域不算新鮮事，但對於某些品牌而言，卻往往能帶起話題，除了備受眾多時裝迷追捧，還因為其獨有的美學因子，Prada便是當中的成功例子。無論在概念還是策略上，品牌顯然是有備而來，能展現獨有基因，亦為整個美妝界帶來衝擊。品牌首度推出的美妝系列Prada Beauty，先後於歐美等地上架後，近日終於登陸香港，讓本地時裝迷感受Prada的魅力。

現年74歲的Miuccia Prada，從來不會以濃妝示人，時尚界中，她甚至以「素顏」聞名，如今帶領品牌推出化妝品系列，對時裝迷而言，可說是超乎想像。事實上，品牌從來都以特立獨行見稱，即使曾因應市場需求推出數個香水系列，但當決定推出美妝系列時，則以出人意表的方式，配以獨特概念與顏色，來突顯Prada的基因。

唇膏只推霧面妝效

Miuccia Prada向來喜歡挑戰所有既定觀念，她筆下聞名的ugly chic風格，挑戰着時尚界的傳統美學與規則。焦點的Prada Color彩妝系列，不但延續品牌的ugly chic美學，並透過在彩妝品牌找不到的非一般色調，緊扣品牌的時裝基調，整個系列共有30款Monochrome唇膏、6款Dimensions四色眼影、1款潤唇膏，以及10款色調粉底液。

乍看之下，最吸引人的是Dimensions四色眼影色彩，也是整個系列最具Prada風格元素的彩妝產品。靈感摘取自Prada時裝檔案室的27,000種紡織布料圖案，每款眼影盤均由3款日常色調和一款玩味色調組成，例如可以找到Biliardo Green、焦橙色，或是杜鵑花紅色，一看就讓人感受到濃厚的Prada基因，將「醜陋」與美麗共存，創造出非比尋常的風格。

至於唇膏，也結合了品牌另一經典元素，把Saffiano皮革和Re-Nylon再生尼龍延展至其中，帶來顯色度飽滿的Hyper Matte唇膏，以及呈現柔霧色彩的Soft Matte唇膏。不過有一點令人好奇，為什麼所有唇膏一律只有霧面妝效？據品牌彩妝藝術家Lynsey Alexander解釋：「靈感源自Prada 1988年的第一場Ready-to-Wear時裝騷，當時伸展台上隨處可見是霧面唇妝。對霧面脣膏的偏愛，是希望保持着品牌數十年來展示的整體美感。」 以一個美妝系列而言，無疑是大膽的取向。

護膚品「自我調適」

衰老是人生必經歷程，關於變老，Miuccia Prada曾說：「你會長出一些皺紋，不過，最後你會學懂享受生活。」意指無論任何年齡，我們都值得享受生活中的樂趣，皺紋只是歲月痕迹而已，不應阻止我們嘗試新事物，並要時刻讓自己保持心情愉快。品牌推出的Prada Skin肌膚系列，便以肌膚自我調適為理念，重新思考護膚的方法。

系列由面霜、精華及潔面乳等護膚品組成，採用品牌專研的Adapto.gn Smart Technology科技，此為一種多重強效複合因子，聲稱有助增强皮膚的自我更新、再生和固本能力，幫助皮膚適應不斷演變的環境。這項技術強調精準度，蘊含源於天然活性成分適應原（adaptogens），聲稱由15種珍稀植物組成，並且在地球上存活超過4億年，能抵禦極端氣候；再配以活性成分如Proxylane、透明質酸、維他命CG與神經醯胺產生協同作用，據稱有助重新改造及強化皮膚屏障。如此突破的護膚哲學，跟Miuccia Prada本人同樣前瞻。●

查詢：Prada Beauty美妝專櫃 2831 8565（祟光銅鑼灣店）

文:劉詩言

編輯：陳淑安

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