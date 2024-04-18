showcase：平衡舒適與時尚 意大利品牌糅合日式品味

江戶幕府統治下的日本採取鎖國閉關政策多年，對西方各國一概置之不理。直至19世紀中葉，西方列強步步進逼，幕府迫不得已結束200多年的鎖國政策，從此日本與歐洲的貿易和藝文交流變得頻繁。日本主義（Japonisme）就在當時的歐洲興起，雖以視覺藝術為主，不過其他如日本建築、園藝及服裝等，對西方亦有重大影響。回溯歷史，再看今天，世界各地不同領域的交流比前更興旺，不變的正是背後互相學習提升的意義。

Loro Piana的2024春夏季系列，正正是品牌探索與日本之間，在精神和物質上連繫的系列。從精神方面看來，兩者均以和諧為本，品牌秉持中庸之道，在人與大自然、自身與各地不同文化、舒適與時尚之間追求平衡。日本的匠人精神力盡完美的堅持，致力創造可終身相隨的精心之作，亦與品牌對卓越用料的追求不謀而合。

推出全新物料Denim Silk

在精湛工藝、品味和風格方面，品牌與日本文化亦有着密不可分關係，在今個春夏系列中，有以現代感的線條結構，重新演繹日式和服獨特的雋永廓形；亦以類似日式摺紙手法構成密麻麻的幾何浮雕圖案，呈現於名為龍安寺（Ryoan-Ji）的針織套裝之上。除了剪裁借鑑日本設計外，品牌亦繼2022年推出CashDenim後，於今季推出全新物料Denim Silk。由59%棉質牛仔布和41%真絲糅合而成的Denim Silk，利用現代紡織工廠甚少使用的傳統織布機，以極慢速度編織，是由意大利皮埃蒙特的Loro Piana工匠和身處日本備後區（岡山和廣島縣）的牛仔製造領域專家，彼此在知識領域交流下，共同創作而成的面料。●

文：溫兆明

模特兒：Kate K.（We Management）

化妝及髮型：Chris Lam

場地提供：香港麗晶酒店

editor's pick：環形吊墜手袋 簡約低調

在近年興起的quiet luxury的風尚下，一向以精湛面料和經典優雅服裝成名的Loro Piana推出的低調魅力袋款，自然成為女士愛不釋手的配飾。今季全新推出的袋款名為Ghiera，設計以品牌女裝及織品配件上同樣名為Ghiera的環形吊墜為出發點，環形吊墜的形狀源自紡紗機上的圓環，是加工纖維的關鍵零件。Ghiera手袋以此表現出品牌的精髓，將傳統、現代和簡約融為一體。

以精心手工製作並生產於意大利的Ghiera手袋，其環形背帶讓使用者可以單肩或斜孭，備有中、小號和迷你尺寸，採用柔軟的上等小牛皮製成，顏色包括使用天然顏料染成的Sunday Morning、Peach Suede、Dark Chocolate Licorice和Deep Kummel 4種顏色，內部則巧妙利用三角形襯料隔開不同收納空間，內襯採用撞色納帕皮革，營造低調的跳脫效果。●

查詢：Loro Piana 2868 9623（置地廣場店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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