跟香檳莊主試2011年新系列 與侍酒師以觸覺體驗香檳

嘗Krug 4款香檳

喜歡香檳的朋友，一定認識有「香檳王」之稱的著名法國香檳品牌Krug。早前與Krug香檳第6代莊主Olivier Krug短敘，他今次來港特別與大家分享新推出的Les Créations de 2011限量版系列，包括Krug 2011與Krug Grande Cuvée 167ème Édition兩款香檳，演繹2011年這非比尋常年份，以與別不同味道向酒莊創辦人Joseph Krug致敬。

席間與Olivier一起試了4款Krug香檳，包括Krug 2004、Krug 2006、Krug 2011 和Krug Grande Cuvée 167ème Édition。莊主特別選了2004年份香檳開始，這年除了是香檳區好年份，更讓我們感受品牌香檳風格，他以luminous freshness （充滿新鮮風韻）形容這年份香檳，以39% Chardonnay、 37% Pinot Noir和24% Pinot Meunier釀造，估不到20年後品嘗這香檳，沒有原本估計的陳年風韻，卻是香氣四溢，仍然有活力、酸度高，還帶新鮮柑橘、蜜糖、烤烘、白花、熟桃及礦物味道，餘韻優雅悠長。2006年份的香檳區氣候有點像過山車，最初很熱，然後多雨，慶幸在採收前陽光又回來了，不算是最好年份，但品牌卻選了這年作其年份香檳。Olivier以capricious indulgence （善變的寬容）來形容這年份香檳，比喻這年的葡萄與2002年和1989年相若（都是對Krug而言十分好的年份）。以45% Pinot Noir、35% Chardonnay和20% Pinot Meunier釀造，帶品牌的優雅層次風格，還充滿多重香氣，活力充沛，包括烤杏仁、蜜糖、柑橘、乾杏脯、蜜桃、牛油麵包及礦物等味道，圓潤而餘韻悠長。

一般而言，香檳莊只會在好年份才推出年份香檳，其他年份則會把葡萄用作無年份香檳。2011年對香檳區而言，絕對不是好年份。這年經歷了季節顛倒以及花期突變的各種自然挑戰。當春季提早完結，迎接突如其來的夏日天氣促使葡萄藤迅速生長，隨後接踵而至的便是潮濕及涼爽的天氣。在葡萄採摘前夕，連續4天的酷暑之後大雨傾盆而下，氣溫驟降，形成極度矛盾、難以預測的葡萄生長環境，但Krug卻推出Les Créations de 2011限量版系列，包括Krug 2011與Krug Grande Cuvée 167ème Édition兩款香檳。

精選葡萄田 出年份香檳

我問Olivier為何選這具挑戰的2011年作年份香檳？他說Krug並不是只在酒區好年份才出年份香檳，他們的理念是從來自300塊田採收的葡萄中，由酒窖大師Julie Cavil及其團隊逐塊田試其狀態及味道，例如可能當中有兩塊田的葡萄非常出色，相當突出，他們便會決定將它們拿來做年份香檳。又例如2003年的香檳區也不是好年份，但品牌也在這年推出年份香檳。試了Krug 2011年，Olivier以spirited roundness （活潑而圓潤）來形容，由37% Chardonnay、46% Pinot Noir和17% Pinot Meunier釀造，陳存於酒窖13年以上，今年才推出市場。香檳香氣四溢而氣泡綿密，果香清新而酸度高，圓潤而帶白花、柑橘、牛油麵包、桃駁李、烤烘、蜜糖、杏仁及礦物味道，活潑具層次。其味道的確驚喜，完全想不到是來自「不好的年份」，這也證明精選葡萄田的重要，這正是Krug的理念。

然後再試了Krug Grande Cuvée 167ème Édition，這無年份香檳以191款基酒混釀而成，主要以2011年為基酒，最舊年份基酒則可追溯至1995年。以36% Chardonnay、47% Pinot Noir和17% Pinot Meunier釀造，香氣撲鼻而具層次，帶白花、蘋果、白桃、蜜糖、礦物、合桃、香料及牛油麵包味道，餘韻悠長。自1848年起，Joseph Krug便秉持釀造香檳原則：「頂級的香檳酒莊只應釀造兩款品質同樣出色的香檳。」酒莊的香檳一號代表作即Krug Grande Cuvée，是他的夢想，亦是酒莊最具獨創的作品；而香檳二號Krug Vintage，則是品牌對特定年份、其周遭環境及氣候影響的詮釋。Olivier認為具挑戰的年份同樣能做到出色香檳，於是以Les Créations de 2011向Joseph Krug致敬！

Maison Mumm RSRV香檳觸感體驗

早前我也出席了法國著名香檳莊Maison Mumm RSRV的驚喜香檳體驗，見證米芝蓮三星餐廳Ta Vie主理人Chef Sato Hideaki（佐藤秀明）成為品牌首位RSRV環球饗宴大使。當晚第一次跟Deputy Cellar Master Sabrina Roussel會面，還聯同世界頂級侍酒師Raimonds Tomsons一起，以觸感體驗香檳，分別以手指觸摸有坑紋的鐵面和皮面時品賞Cuvée 4.5，其味蕾感覺的確不同！當觸摸鐵面那邊，香檳感覺會帶多點礦物味及清脆果香，但當觸摸皮革表面時，卻會令香檳氣泡的感覺更為綿滑和帶多點奶油香，相當神奇。另外還試了以玻璃、陶瓷以及絨面質地等不同觸覺感受其他香檳，整個體驗教人十分驚喜。另一亮點當然是Ta Vie米芝蓮三星餐廳美食配RSRV Cuvée 4.5 、RSRV Blanc de Noirs 2014、RSRV Blanc de Blancs 2015、RSRV Blanc de Noirs 2008及RSRV Cuvée Lalou 1999香檳，美酒佳餚相當吸引。我尤其喜歡白中白香檳2015年配搭海膽撻，優雅的香檳提升海膽的鮮甜味及奶油感。其他菜式如松葉蟹雅枝竹、法國藍龍蝦等都相當精彩，齒頰留香，配香檳特別夾！●

黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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