Watch News：品牌慶140周年 向航空、航太領域代表致敬

【明報專訊】Breitling雖然並非Watches and Wonders表展上的品牌，但也趁表展前夕發表新作。適逢2024年是品牌誕生140周年，特別推出一系列腕表向航空、航太領域代表人物致敬。Navitimer是首款飛行員腕表，結合計時器與可作飛行換算的滑尺功能。品牌今年推出的2款全新簡約款式分別為GMT與三針Automatic，均採用易於佩戴的41毫米尺寸。24小時刻度位於GMT中央位置，Automatic的簡潔表盤進一步突顯滑尺設計。腕表採用凹槽表圈營造現代感，交替拋光及拉絲飾面增添動態光彩。系列備有多款表盤顏色，包括黑、藍、銀、冰藍與綠色，採用精鋼或18K紅金，Automatic款另提供雙色變化表盤設計。至於紅金版本則附有Origins標示，代表黃金以負責任採礦方式取得，符合瑞士改善黃金協會（Swiss Better Gold Association）的環境與社會標準。