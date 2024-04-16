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Happy PaMa 教得樂 第497期

Happy Pa Ma

教大GPS：面對逆境時的「英雄」

【明報專訊】學童輕生的問題在近年備受關注，提升他們的抗逆力成了各界不同人士的關注事項。父母有時候擔心子女未能應付困難，希望幫助他們移除面前的障礙物。然而，抗逆力是需要自小培養的，並透過生活經驗累積心理資本而成。在心理學中，心理資本是指促進個人正面成長及累積正能量的本錢，就如金融資本一樣，都是一點一點累積的。

失敗中掌握竅門 建立心理資本

心理資本包括4個重點：希望（hope）、自律（self-efficacy）、堅毅（resilience）及樂觀（optimistic），組成英雄模範（hero model）。建立心理資本，能讓自己成為處於逆境時的英雄。家長或會有疑問，孩子的成長階段應該過着不需要為學業、前途而憂慮的生活，可以怎樣培養他們的抗逆力？又或者，我們以為孩子面對的逆境只和學業有關，卻忽略了每天的生活經驗都是提升抗逆力的訓練，例如學習走路、自己進食等，都不是一次就能成功，而是經歷無數失敗，從中掌握竅門。當孩子嘗到堅毅的成果，在將來面對困境時，便會回想自己過去種種經驗帶來的滿足感。這經歷正是在逆境中仍感到有希望的原因，不是因為看到希望而堅持，而是因為堅持而看到希望。有了希望，孩子們也會在困境之中保持樂觀。

在中國傳統文化中有「嚴師出高徒」的概念，然而如果扮演「嚴師」角色的家長只有嚴厲，孩子就會感到事事不如意，也看不到自己的出路。所以家長應從小讓孩子自主地學習，亦要讓孩子明白經歷過失敗才能學習得更快。家長只需從旁協助及陪伴，鼓勵孩子堅持下去，成為一個堅毅的人。父母都希望孩子能以自己的努力獲得成果而非依賴別人。因此，家長與孩子同行期間不斷的鼓勵、正面的回饋，能讓孩子建立從失敗中爬起來尋找希望的樂觀心態，也可以培養孩子避免一次失敗就沉淪及消極下去的思維方式。

高比拜仁憑自律 創出另一高峰

有了正面樂觀的思維，孩子更願意在困難中堅持下去，他們相信自己能做得到，就會為自己訂下目標並實踐自律生活去達成個人的追求，成為自己的「英雄」模範。著名籃球員高比拜仁曾因為桃色醜聞而經歷低潮，他決心藉着努力和自律練習，希望透過籃球場上的表現去挽回自己的職業生涯。自此，他到每一個城市比賽時，一到埗不是到酒店休息，卻是到體育館練習，遠離從前令他走錯的歪路。正因為他的自律，使他在低谷中創出職業生涯的另一個高峰。

抗逆力是促進個人成長的催化劑，自小從生活中累積心理資本，讓孩子在成長中學會正面地應對不同的困境。當然，這不是化解困難的靈丹妙藥，卻是處理逆境的重要基礎，讓孩子透過英雄模範去累積心理資本，有助他們面對人生不同階段的挑戰。

文：林浩瑋（香港教育大學教育政策與領導學系講師）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第497期]

相關字詞﹕親子筆陣 林浩瑋 教大GPS

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