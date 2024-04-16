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副刊
Happy PaMa 教得樂 第497期

Happy Pa Ma

同理心學堂：營造正面家庭氣氛

【明報專訊】相信家長都希望培育孩子養成各種正面特質，例如有自信、愛自己、會感恩。然而孩子的性格能力塑造，不止受家庭管教方式影響，家庭氣氛更是環環緊扣。

父母的價值觀會影響小朋友。充滿愛和包容的家庭，會塑造出正面樂觀和高抗逆力的孩子；而快樂輕鬆的管教氛圍，更可讓孩子無壓力地成長，有自信地願意接受挑戰，積極面對順逆境。這個理想的成長過程，聽起來簡單，可是孩子很容易受父母的行為或態度潛移默化的影響，變得膽小、易怒等。我們需要時刻提醒自己，學習和練習如何維持良好家庭氛圍。想營造正面家庭氣氛，可以參考3個小秘訣：

1.與時並進的成長模式

隨社會進步，昔日的教養模式已不合時宜。嚴厲、多限制、單向的管教讓孩子變得敏感、膽怯、低自信。家長應保持開放的態度持續學習，例如積極參與學校或社福機構的家長支援活動，從中認識不同的正向教養技巧。

2.肯定孩子行為

我們都了解多鼓勵孩子，有助他們在不同階段都保持進步；多給予肯定亦同樣重要。孩子的自我認同和能力感，讓他們能夠樂觀面對各階段的挑戰。例如幼兒時學爬行，小學時學自理，中學時面對朋輩相處，大學升學就業。家長多一點讚賞小朋友和表達正面的感受，例如「你今日好叻喎，自己執好書包。媽媽好開心，你做得好好啊」，能有效提升孩子的自信與自我價值。

3.維持積極生活態度

各位家長讀者們，請想一想，你自己的說話方式、行為性格，會否跟你的父母很相似？這是一個潛移默化的過程，我們都不自覺地感染和學習了父母的行為性格。父母以開放式的態度溝通，孩子便會學習尊重和勇敢；父母經常爭吵打罵，孩子便會以暴力的方式回應困難和表達情緒。樂觀寬容地面對逆境，或是消極悲觀地面對生活，都是孩子從父母的處事手法中學習解決問題的方式。

緊記，要讓孩子具體而明顯地感受到爸爸媽媽的愛和關懷，便能協助孩子建立正向的人格質素。

文：李燕芳（香港中華基督教青年會助理主任幹事）

作者簡介：香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第497期]

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