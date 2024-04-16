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Happy PaMa 教得樂 第497期

Happy Pa Ma

日式育兒記：日本升小好麻煩！

【明報專訊】時光荏苒，轉眼間弟弟今年升上小學了。熟絡的媽媽友們也紛紛來道賀，她們一般先會說「恭喜你啊！」（ご入学おめでとう！），然後再補一句「不過也很麻煩呢！」（めっちゃ大変けど）。究竟什麼事情連日本人也覺得麻煩呢？

1.入學式套裝

如果大家在4月初來日本，不妨看看周圍，會發現特別多穿套裝的太太、穿黑色西裝的男人，以及穿黑色套裝的年輕人。因為4月是學生新入學、職場新鮮人入職的季節，在日本這個特別注重集團主義的國度，連衣著也要一式一樣。參加入學式的媽媽，必然穿上chanel款的套裝，胸前也必定別上一個襟花；高跟鞋不能太高，最好鞋跟只有5厘米，黑色，Louboutin那種紅色斗零底是big no no。如果媽媽們想爭妍鬥艷，只可以非常低調地在珍珠耳環或者珍珠項鏈上搶鏡，但太喧賓奪主，其他媽媽也可能有微言。至於我的穿搭，由於身為外國人，所以大家也不管我怎樣；也因為我這個區有很多外國媽媽，大家也不會跟上這個「入學式傳統」。

2.可怕的姓名貼

無論是幼稚園或是小學，入學前學校必定再三提醒家長與學生，帶回學校的所有東西，無論是書包、圖書袋，甚至是每一支鉛筆都要貼上或寫上姓名。我之前問過學校，在筆盒上寫名字也就可以了吧？老師說哪怕有一個同學不小心將筆蓋掉到地上，其他同學也知道主人是誰，交還給那個同學。在文具、書本上貼名字算是小兒科，在那一套「小學用算數套裝」上貼名字才是噩夢。今年我已經早有準備，在購物網訂好大小不一的姓名貼，可是我完全忘記了那份算數套裝裏面還有小花、小棒等小教具，全部都為幼兒的小手而設，難以徒手貼貼紙在上面，所以姓名貼廠商也很貼心地附上一個小夾（圖），好讓家長們慢慢一枚枚小心翼翼地貼上，最後我用了3個晚上才貼完。

3.自我介紹

其實我也不知道為什麼日本人那麼喜歡自我介紹，反正在任何首次見面的場合，也必須有「自我介紹」的一環。有時候只需簡單講出自己名字即可，但有時也頗為複雜。記得參加哥哥第一學期的家長會時，老師起了幾個要點要家長們「自我介紹」——最喜歡及討厭自己孩子的地方、孩子的長處及短處、孩子最喜歡誰？這個「自我介紹」真的考起很多日本家長，尤其是介紹孩子長處那一部分，所以整個自我介紹環節足足長達1個半小時才完畢。下星期我先要在哥哥的班別介紹自己，再到弟弟的班別再介紹一次。

4.自己上學放學

自小一開始，學校便規定學生要自己上學和放學回家。其實人仔小小，不少家長還會十分擔心，因為途中可能有不少馬路，所以不少媽媽也會偷偷地尾隨孩子；差不多1個月後，當孩子開始適應，又有同伴一起走的時候，這些尾隨媽媽便會慢慢消失。你可能說弟弟有哥哥帶着，所以我不用尾隨了？但由於有1個月兩兄弟的放學時間大不同，我也要跟蹤弟弟1個月才放心呢！

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

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[Happy PaMa 教得樂 第497期]

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