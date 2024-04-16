6A爸媽：培養孩子「成長式思維」

人類能成為地上的霸主，並不是因為有體能優勢，或是比其他生物都聰明，而是因為人類會進步。人會進步，全拜成長式思維所賜。可想而知，成長式思維對人類有多重要。因此如果要把唯一的技能加添在孩子身上的話，我一定會選它。

見過太多家長會說以下這些話：

對於家庭矛盾會說：「我都無辦法改變現狀。」

對於孩子選校會說：「這些學校，我個小朋友一定無份考上。」

對於孩子成績未如理想會說：「成績唔好，邊有前途？」

「接納」是面對挑戰良方

一句又一句「固定思維」（fixed mindset）的話語，經常出自父母口中。培養孩子成長式思維的障礙之一，就是擁有固定思維的父母吧。

成長式思維認為「智力、能力及性格都可以透過後天努力，利用學習而得到發展」。當一個人擁有成長式思維，很多事情都會覺得自己有機會達成，更易產生動力去完成；就算失敗也不當一回事，可以成為下次成功的經驗。父母當然希望孩子習得這種思維，但如剛剛所提及，阻礙孩子的往往都是父母。如果父母都擁有成長式思維，孩子也會從他們身上學習到這些成功素質。

父母每天面對孩子層出不窮的狀况，「接納孩子的成長需要」是面對各種挑戰的良方。Vinic爸爸的大女兒早前因為自己喜愛的話劇而報名參加面試，我是她報名後才得知的（因為她需要我繳交報名費，哈哈）。對於未受過任何正統訓練的她，踏出這一步，完全出於她真的喜愛演話劇，她亦明白自己未必有機會入圍，所以今次參加面試完全是出於她的渴望，沒有人可以阻止她。在準備過程中，她完全主導我們如何配合她去拍攝參選片段，媽媽化身「梳、化、服」姐姐，爸爸則是場務兼導演。一家人眾志成城，成全了她的參選片段。縱使未必能入圍，但已顯示了她的渴求，努力為面試而準備。

「為什麼我不能」 迎難而上

對於平時要她多做數學練習時的模樣來比較，今次簡直判若兩人！這完全歸功於成長式思維，她雖然自知能力不足，但沒有因此放棄嘗試的機會。這種不甘現狀、會為自己說「Why not me? 為什麼我不能？」的女孩，就是成長式思維的例子。

當然，父母（即是我）日常都是由「接納」孩子來教導她，能力不足並不要緊，我們可以透過努力學習、嘗試來令自己進步，最終克服困難，迎難而上。人人都可以訓練出成長式思維，就好比我們的肌肉，都能透過訓練而成長。先天優勢可以令人在更有利的位置起步，但要走畢全程，靠的就是後天努力。只要努力，人人都可以成功。

當我們面對日常生活的衝擊，如「今次升職位置只有一人」、「減肥／增肌」，甚至是「孩子講極唔聽」都好，跟自己說「為什麼我不能」，我們便會意識到自己有達成目標的可能了。家長先學識成長式思維，「為什麼我不能」，才能成就孩子的成長式思維。

文：Vinic爸爸

作者簡介：3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第497期]