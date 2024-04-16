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副刊
Happy PaMa 教得樂 第497期

Happy Pa Ma

看得起遊戲：平衡方程式

【明報專訊】把幼童向上拋起然後接住，是一個大人與小朋友常常玩的遊戲。

在爸爸眼中，拋起的高度完全合理，身為人父，一切盡在掌握。

在幼童的角度，看來是以爸爸眼中2倍的高度飛起來，有點刺激，但好玩！

在媽媽的視角，卻比爸爸的標準高出6倍，太危險了，要—立—即—停—止！

遊戲挑戰vs.受傷風險

由此可見，擔當的角色不同，對同一事件自會有不同演繹。回歸到遊戲本質，到底標準在哪？身為遊戲知識的傳播者和兒童遊戲的推動者，怎樣才可為小朋友爭取多一點遊戲的挑戰？如何才可擴闊大人為小朋友安全着想的保護框框？

身為兩子之父，我當然深切體會為人父母的心願——想孩子健康快樂成長，但又擔心小朋友受傷……歷經多年的家長遊戲教育，不少學員的真人實證卻足以令我們相信，只要引領爸爸媽媽尋回初心，重新聚焦孩子的成長核心需要和發展本質，廿四孝父母都會戰戰兢兢地放手，讓小朋友爬上那把高高的攀爬架；因為家長明白，讓小朋友在遊戲中嘗試探索和自我挑戰，正是建立判斷力和能力感的最佳平台。

當家長對孩子開綠燈，小朋友又可在哪裏冒險挑戰呢？何處才有好玩的遊樂場呢？關於設計、建構、創造、管理、保養遊樂空間的這一個專業範疇，正是我們近年致力開墾的土壤，務求帶動改變公共遊樂場過分強調安全、單一呆板的面貌。

RBA管控風險

其中一套近年常用的知識概念名為「利益風險評估」，英文為Risk-Benefit Assessment，簡稱RBA。英國專家David Yearley早前來港授課，曾重點拆解建構RBA的立場宣言，開宗明義地強調不是免除風險，而是以一個有系統的專業方法來管理和控制風險，從而保留對小朋友帶來的種種益處。

遊樂空間的設計者、興建者、管理者、營運者或安全檢查者，均可運用RBA，先以利益好處來作為考慮重心，而並非單循「避免挑選」、「禁止阻攔」或「圍上膠帶」來減低風險，甚至把風險徹底歸零。在RBA的應用上，不論設立專家顧問至系統化的作業守則，皆有章可循；而為促進在職進修，更設專業培訓，我們早前舉辦的工作坊便屬後者。

現時，RBA全靠業內有心人士的自願參與和主動推行，要惠及整個業界，提升專業水平，便要由業內組織出手支持及認同認可。想進一步以高瞻遠矚的視野指導方向，則要上推至執政層次，以制訂策略和調撥資源，才可將平衡益處和風險的完美方程式實現出來。

文：余啟賢〔智樂兒童遊樂協會服務總監（智樂學院及好玩爸媽）〕

作者簡介：智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第497期]

相關字詞﹕親子筆陣 名人KOL 智樂兒童遊樂協會 余啟賢 看得起遊戲

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